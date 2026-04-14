Bebe Rexha ‘ndez’ Londrën, duket thjeshtë dhe seksi

Bebe Rexha tregoi asetet e saj mahnitëse, ndërsa mori pjesë në festën e lansimit të albumit të saj “Dirty Blonde”, me një pamje provokuese të hënën në mbrëmje.
Këngëtarja dhe kompozitorja amerikane, 36 vjeçe, i la pak vend imagjinatës me një bluzë me korse me lidhëse dhe dekolte të kryqëzuar, të kombinuar me xhinse të zeza.
Ajo veshi një xhaketë lëkure me një zbukurim gëzofi sipër, ndërsa mbante veshur edhe syze dielli elegante si dhe një çantë Hermés Birkin në ngjyrë të zezë me aksesorë argjendi për të plotësuar pjesën tjetër të pamjes.
Bebe, emri i vërtetë i së cilës është Bleta Rexha, është e njohur për flokët e saj ngjyrë bjonde të cilat i stiloi me onde të lëshuara dhe me grim të thjeshtë.