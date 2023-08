Bebe Rexha konfirmon ndarjen nga Keyan Safyari

Bebe Rexha ka konfirmuar ndarjen nga Keyan Safyari, pas tre vitesh së bashku. Këngëtarja “I’m Good (Blue)” ndau lajmin gjatë performancës së saj të Bebe Rexha: Best F’n Night Of My Life në Londër më 28 korrik.

Ndërsa prezantonte këngën “Atmosphere”, Rexha i tha turmës: “Tani sapo kalova një ndarje që të mund të emocionohem pak, kështu që ju duhet të më ndihmoni këtu”. Artistja, e cila ishte me Safyarin që nga viti 2020, mori mbështetje nga turma, me një pjesëmarrës të koncertit që mbante lart një tabelë ku shkruhej, “Ti mjafton”, ndërsa ajo performonte këngën e saj “I Am”.

Lajmi vjen vetëm dy javë pasi thashethemet për ndarje filluan të vërtiteshin, kur Bebe postoi disa mesazhe nga Safyari, duke e kritikuar atë se kishte shtuar në peshë. Këngëtarja shkoi në historinë e saj në Instagram për të ndarë një foto të tekstit të supozuar, në të cilin Keyan i tha se ai thjesht po përpiqej të ishte “i sinqertë” me të për pamjen e saj.

“Hej. Asnjëherë nuk kam thënë që nuk je e bukur dhe nuk kam thënë kurrë që nuk të kam dashur. Në fakt kam thënë sa e bukur je dhe sa shumë të kam dashur”, thuhej në tekst. “Por gjithmonë kam thënë se do të jem i sinqertë me ty dhe fytyra jote po ndryshonte, kështu që të thashë se po”. “Kjo ishte biseda që po bënim,” vazhdonte teksti. “Për shkak se më intereson, a do të preferoje të të gënjeja? Ti shtove 35 kilogramë, padyshim që ke shtuar peshë dhe fytyra jote ndryshoi. A duhet të pretendoj se nuk ndodhi? Unë shtova 3 kilogramë dhe më quajte bullafiq. Nuk do të thotë që nuk më do. Nëse po përpiqesh të gjesh arsye për t’u ndarë, kjo ka kuptim.