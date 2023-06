Bebe Rexha ka një kritikë për sugjerimin e TikTok

Bebe Rexha, ylli ndërkombëtar me origjinë shqiptare, ka pakënaqësinë e saj me platformën tiktok për sugjerimin e termit “bebe rexha pesha” në lidhje me një video të performancës së saj.

Ajo ndau një pamje të ekranit në Twitter dhe pranoi se kishte shtuar peshë, por ishte e mërzitur të shihte një sugjerim të tillë kërkimi.

Rexha ka luftuar më parë me peshën e saj dhe është shprehur kundër turpit të trupit dhe presionit për t’iu përshtatur disa standardeve të bukurisë.

Ajo ka promovuar pozitivitetin e trupit dhe dashurinë për veten, por ka pranuar se ndihet e dekurajuar ndonjëherë.

Rexha thekson se vlera e një personi nuk duhet të përcaktohet nga pesha apo madhësia e tij.

Seeing that search bar is so upsetting. I’m not mad cause it’s true. I did gain weight. But it just sucks. Thank you to all the people who love me no matter what. pic.twitter.com/EGkGybhcRY

— Bebe Rexha (@BebeRexha) April 16, 2023