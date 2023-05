Bebe Rexha flet për bashkëpunimin me Dolly Parton

U desh pak kohë që Bebe Rexha dhe Dolly Parton të vendosnin për një këngë që do ta regjistronin së bashku.

Në një intervistë të fundit në The Kelly Clarkson Show, Rexha zbuloi se i dërgoi artistes një këngë që i referohej temave fetare – të cilat Parton me mirësi refuzoi t’i regjistronte – përpara se ata të regjistronin përfundimisht “Seasons” për albumin e saj të ri, Bebe. “Unë u përpoqa të flisja me menaxherin e saj,” tha Rexha duke paraqitur idenë e një bashkëpunimi në ekipin e Parton. “Ata thanë: “Hej, OK, sigurisht. Na dërgo këngën, por na duhet në një CD”. Dhe unë thashë: ‘Nuk di të bëj një CD’.

“Ishte një këngë për parajsën dhe ferrin dhe gjëra të tilla, dhe ajo tha: “Nuk mundem”. Ajo më shkroi një letër të shkruar me dorë duke më thënë se pse nuk dëshiron të këndojë për parajsë ndhe ferrin”, vijoi kantautorja. “Ajo nuk donte t’i futej asaj energjie, kështu që më pas i dërgova ‘Seasons’ dhe asaj i pëlqeu, dhe një javë më vonë më dërgoi vargun e saj”, shpjegoi Rexha.

Parton më parë detajoi besimet e saj fetare në librin e saj të vitit 2021, Dolly Parton, Songteller: My Life in Lyrics. “Unë nuk jam aq fetare, por jam shumë, shumë shpirtërore. Jam rritur në një mjedis shumë fetar,” shkroi ajo, për Distractify. “Unë u rrita me një sfond biblik dhe jam e lumtur që u rrita. Unë i di historitë e mia biblike.”