BE zgjat sanksionet ekonomike kundër Rusisë për gjashtë muaj

Këshilli i Bashkimit Evropian (BE) ka zgjatur sanksionet ekonomike kundër Rusisë deri më 31 korrik 2026.
Rreth kësaj, Raporton Byroja Evropiane e Raportit , duke cituar Këshillin e BE-së.
Të vendosura për herë të parë në vitin 2014, sanksionet u zgjeruan ndjeshëm në shkurt të vitit 2022 në përgjigje të agresionit ushtarak të paprovokuar, të pabazuar dhe të paligjshëm të Rusisë kundër Ukrainës.
Masat mbulojnë një gamë të gjerë sektorësh, duke përfshirë kufizimet në tregti, financë, energji, teknologji dhe mallra me përdorim të dyfishtë, industri, transport dhe mallra luksoze.
Kufizimet përfshijnë gjithashtu një ndalim të importit ose dërgimit të naftës bruto ruse dhe disa produkteve të naftës në BE, shkëputjen e një numri bankash ruse nga sistemi SWIFT dhe pezullimin e aktiviteteve transmetuese dhe licencave të disa mediave të Kremlinit në BE. Përveç kësaj, parashikohen masa specifike për të luftuar shmangien e sanksioneve.
Këshilli i BE-së deklaroi se sanksionet do të mbeten në fuqi për sa kohë që Federata Ruse vazhdon të shkelë normat themelore të së drejtës ndërkombëtare.