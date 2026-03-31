BE thirrje vendeve anëtare të frenojnë kërkesën për naftë

Komisioni Evropian po u kërkon vendeve anëtare të marrin në konsideratë uljen e përdorimit të naftës dhe gazit, veçanërisht në sektorin e transportit, në përgatitje për “ndërprerje të zgjatura” të furnizimit me energji nga lufta në Iran. Kërkesa, e bërë nga shefi i energjisë i BE-së, Dan Jørgensen, pasqyron frikën se konflikti në Gjirin Persik po shndërrohet nga një problem çmimesh në një krizë të përgjithshme të furnizimit me energji, me pasoja serioze për ekonominë globale.
Në një letër drejtuar ministrave kombëtarë të energjisë, të parë nga POLITICO, Jørgensen tha se qeveritë kombëtare duhet të marrin në konsideratë masa vullnetare për kursimin e kërkesës me vëmendje të veçantë në sektorin e transportit. Kjo mund të nënkuptojë që qeveritë t’u kërkojnë qytetarëve të ngasin ose të fluturojnë më pak për të kursyer karburant për qëllime më thelbësore, siç po ndodh tashmë në disa vende aziatike.
Ministrat evropianë të energjisë do të mbajnë një takim urgjent të martën për të diskutuar se si të adresohet kriza energjitike. Në letrën e tij, Jørgensen tha se sektori i transportit në Evropë përballet me kosto në rritje dhe mungesa të furnizimit për shkak të varësisë së madhe të industrisë nga Gjiri Persik, nga i cili BE mbështetej për mbi 40 përqind të importeve të karburantit të avionëve dhe naftës.
Ai shtoi se mungesa në rritje përkeqësohet nga disponueshmëria e kufizuar e furnizuesve alternativë dhe e kapacitetit të rafinimit për produkte specifike brenda BE-së.
“Shtetet Anëtare duhet të përmbahen nga marrja e masave që mund të rrisin konsumin e karburantit, të kufizojnë rrjedhën e lirë të produkteve të naftës ose të dekurajojnë prodhimin e rafinerive të BE-së”, tha Jørgensen.
Ai shtoi se vendet duhet të marrin në konsideratë ndikimin ndërkufitar të masave kombëtare për të ruajtur koherencën në të gjithë BE-në. Për momentin, vendet evropiane ende nuk kanë vënë në zbatim masa për kursimin e kërkesës, të cilat ishin një element kryesor i krizave të naftës së viteve 1970, të cilat panë qeveritë të vendosnin racionimin e benzinës dhe të dielave “pa drejtim”.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka hartuar tashmë një listë propozimesh për uljen e kërkesës këtë herë, duke përfshirë inkurajimin e punës në shtëpi dhe uljen e kufizimeve të shpejtësisë në autostradë. Letra vjen në mes të një besimi në rënie se lufta në Iran do të përfundojë shpejt, duke i bërë më të mundshme mungesat afatgjata.
“Vendet e BE-së duhet të bëjnë përgatitje në kohë në pritje të një përçarjeje potencialisht të zgjatur“, tha Jørgensen.
Zyrtari i lartë i energjisë rekomandoi gjithashtu që vendet të rrisin monitorimin dhe ndarjen e informacionit, të shtyjnë mirëmbajtjen jo thelbësore të rafinerisë dhe të marrin në konsideratë rritjen e përdorimit të biokarburanteve për të zëvendësuar produktet e karburanteve fosile.