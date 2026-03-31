BE paralajmëron: Ndërprerje të zgjatura në tregjet e energjisë shkaku lufta në Iran

Qeveritë e Bashkimit Evropian duhet të përgatiten për një “ndërprerje të zgjatur” në tregjet e energjisë si rezultat i luftës me Iranin, u tha shefi i energjisë i bllokut ministrave të vendeve përpara një takimi urgjent të martën. Në një letër drejtuar ministrave të Energjisë, të datës 30 mars dhe të siguruar nga Reuters, Komisioneri i Energjisë i BE-së, Dan Jorgensen, tha se qeveritë ishin “të inkurajuara të bënin përgatitje në kohë në pritje të një ndërprerjeje potencialisht të zgjatur”.
Varësia e madhe e Evropës nga karburanti i importuar do të thotë se kontinenti është shumë i ekspozuar ndaj ndikimit të konfliktit në Lindjen e Mesme në çmimet globale të energjisë. Çmimet e gazit evropian janë rritur me më shumë se 70% që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit më 28 shkurt.
Furnizimet e bllokut me naftë të papërpunuar dhe gaz natyror nuk janë goditur drejtpërdrejt nga mbyllja e rrugës kryesore të transportit detar, Ngushticës së Hormuzit, pasi Evropa importon shumicën e këtyre burimeve të energjisë nga furnizues jashtë Lindjes së Mesme.
Megjithatë, Jorgensen tha se Brukseli ishte veçanërisht i shqetësuar në afat të shkurtër për furnizimin e Evropës me produkte të rafinuara të naftës, të tilla si karburanti për avionë dhe nafta.