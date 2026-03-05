BE e shqetësuar për hetimet ndaj Ballukut, Balla: Afatet do të respektohen

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste është pyetur nga mediat jashtë Parlamentit në lidhje me hetimet ndaj ish-zv/kryeministres Belinda Balluku.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Balla u shpreh se çështja është në përputhje të plotë me afatet ligjore, ndërsa shtoi se rasti do të shqyrtohet në seancën e radhës në Parlament.
I pyetur nga gazetarët në lidhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian, i cili kërkon hetime të plota në lidhje me Ballukun, Balla theksoi se të gjitha afatet do të respektohen.