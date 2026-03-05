BE e shqetësuar për hetimet ndaj Ballukut, Balla: Afatet do të respektohen

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste është pyetur nga mediat jashtë Parlamentit në lidhje me hetimet ndaj ish-zv/kryeministres Belinda Balluku.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Balla u shpreh se çështja është në përputhje të plotë me afatet ligjore, ndërsa shtoi se rasti do të shqyrtohet në seancën e radhës në Parlament.

I pyetur nga gazetarët në lidhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian, i cili kërkon hetime të plota në lidhje me Ballukun, Balla theksoi se të gjitha afatet do të respektohen.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top