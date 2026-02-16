BE do të marrë pjesë si vëzhguese në mbledhjen e parë të “Bordit të Paqes”

Bashkimi Europian do të marrë pjesë si vëzhguese në mbledhjen e parë të “Këshillit të Paqes” të ngritur nga Donald Trump. Megjithatë, Brukseli thekson se kjo nuk nënkupton anëtarësim të BE-së në këtë strukturë të re.
Rolin e përfaqësimit do ta marrë Dubravka Šuica, Komisionere për Mesdheun, e cila do të udhëtojë drejt Washington për takimin që do të zhvillohet të enjten (19/2). Sipas njoftimit zyrtar, qëllimi i pjesëmarrjes është që “të dëgjohet qëndrimi evropian mbi situatën në Gaza”.
Zëdhënësi i BE-së, Guillaume Mercier, deklaroi se komisionerja do të marrë pjesë vetëm në pjesën e veçantë të mbledhjes që i kushtohet Gazës.
“Dua të theksoj se Komisioni Evropian nuk bëhet anëtar i Këshillit të Paqes”, u shpreh ai.
Gjatë një konference për shtyp, zyrtarët në Bruksel nënvizuan se BE-ja ka pasur “një sërë pyetjesh” lidhur me këtë organ të ri, veçanërisht për sa i përket fushëveprimit të tij, mënyrës së qeverisjes dhe menaxhimit, si dhe përputhshmërisë me Kartën e Kombeve të Bashkuara.