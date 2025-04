BBC: Meloni shkon në SHBA me një mision të papritur për Evropën

Kryeministrja italiane Giorgia Meloni po shkon në SHBA për t’u takuar me Donald Trump, një vizitë që do ta shohë atë të ecë në një litar të tendosur midis përfaqësimit të interesave të BE-së dhe qëndrimit në librat e mirë të presidentit të SHBA-së.

Si udhëheqësja e parë evropiane që udhëton në Uashington që kur Trump prezantoi, dhe më pas i pezulloi, tarifat prej 20% ndaj BE-së në fillim të prillit, Meloni do të shpresojë ta bindë atë për meritat e një marrëveshjeje tarifash “zero për zero” për të gjithë BE-në.

Italia është veçanërisht e ndjeshme ndaj çdo ndryshimi në politikën tregtare të SHBA-së. Rreth 10% e eksporteve të saj, me vlerë rreth 67 miliardë euro, shkojnë në SHBA, partneri i tretë më i madh tregtar i Italisë jashtë BE-së, dhe tarifat e shpallura nga Trump në fillim të këtij muaji bënë që Roma të përgjysmonte parashikimin e saj të rritjes.

“E dimë që kjo është një kohë e vështirë. Ne do të bëjmë më të mirën tonë, unë jam e vetëdijshme për atë që përfaqësoj dhe për atë që po mbroj”, tha Meloni përpara udhëtimit të saj.

Në këtë moment të tensionuar, ajo është ndoshta një nga udhëheqëset aktuale evropiane në pozicionin më të mirë për të folur me Trump. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e pranon këtë dhe ato kanë folur rregullisht përpara udhëtimit. Trump dhe Meloni gëzojnë një marrëdhënie të mirë dhe kanë lëvduar njëri-tjetrin në të kaluarën. Ai e ka quajtur atë një grua fantastike që e ka pushtuar vërtet Evropën.

Nga ana e saj, Meloni, e cila ka drejtuar një qeveri koalicioni të krahut të djathtë që nga viti 2022, është ideologjikisht më afër Trump sesa disa nga fqinjët e saj evropianë. Në një mesazh video në një konferencë konservatore amerikane në shkurt, ajo përsëriti disa nga pikat e përbashkëta të diskutimit të Trump, duke u ankuar kundër migrimit masiv, elitave globaliste dhe ideologjisë së zgjuar.

Ajo ishte gjithashtu e vetmja udhëheqëse evropiane që mori pjesë në inaugurimin e presidentit amerikan në janar dhe që atëherë është shmangur nga kritikimi i hapur i punës së administratës së tij. Kritika më e ashpër që ajo ka bërë ishte në fillim të këtij muaji, kur tha se vendimi i Trump për të vendosur tarifa prej 20% ndaj BE-së ishte absolutisht i gabuar dhe se do të dëmtonte BE-në aq sa SHBA-në.

Meloni gjithmonë ka thënë se Evropa nuk duhet të marrë asnjë vendim që e vendos atë në një kurs përplasjeje me SHBA-në, dhe se Evropa duhet të përshtatet në vend që të rezistojë”, tha Riccardo Alcaro i Institutit Italian për Çështje Ndërkombëtare në Romë.

“Nëse administrata Trump është e palëkundur në tarifat, ajo do të bjerë dakord për kundër-tarifa. Por lëvizja e saj e parë është gjithmonë të thotë jo. Sepse në fund të fundit ajo mendon se rëndësia e Perëndimit në botë është falë SHBA-së dhe se Perëndimi sillet rreth SHBA-së.”

Pikëpamja botërore e Melonit është gjithashtu më e afërt me atë të shumë prej aleatëve kryesorë të Trump sesa me atë të shumë prej fqinjëve të saj evropianë.

“Ajo e di që Italia është strategjikisht, politikisht dhe ekonomikisht e nënshtruar ndaj BE-së – por ajo gjithashtu ka një afërsi të vërtetë me republikanët e MAGA-s,” shtoi Alcaro.

Zëvendëspresidenti i SHBA-së JD Vance do të udhëtojë për në Romë të premten për Pashkë dhe do të takojë Melonin, si dhe zyrtarët kryesorë në Vatikan. Afiniteti natyror i Melonit ndaj një administrate me të cilën shumë në Evropë po kanë vështirësi të gjejnë terren të përbashkët ka ngjallur shqetësim midis disa evropianëve se, në privatësinë e Zyrës Ovale, ajo mund të tundohet të shkojë vetëm dhe të argumentojë për kushte më të favorshme për Italinë.

Javën e kaluar Ministri i Industrisë i Francës, Marc Ferracci, foli kundër bisedimeve dypalëshe dhe paralajmëroi se strategjia e Trump ishte të përçante evropianët. Komentet e tij e irrituan Romën dhe u desh të zbuteshin më vonë nga një zëdhënës i qeverisë franceze. Komisioni Evropian ka sinjalizuar se ka besim tek Melonin, dhe një zëdhënëse tha se çdo kontakt me SHBA-në ishte shumë i mirëpritur.

Megjithatë, zëdhënësja tha gjithashtu se udhëtimi i Melonit po koordinohej ngushtë me institucionet, dhe nënvizoi se trajtimi i politikës tregtare ishte një punë për BE-në. BE-ja negocion në emër të të gjitha shteteve anëtare, dhe asnjë vend i vetëm nuk mund të negociojë tarifa më të ulëta për përfitimin e vet.

Ekipi i Melonit duket i qartë për këtë dhe Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani tha se Meloni nuk do të negociojë për Italinë kundër Evropës, por do të mbështesë një qëndrim evropian. Në fund të fundit, misioni i udhëheqëses italiane mund të jetë t’i theksojë Trumpit se BE është e etur të arrijë një marrëveshje me tarifa zero dhe të angazhohet për të blerë gaz amerikan, veçanërisht kur bëhet fjalë për mbrojtjen dhe gazin natyror të lëngshëm (LNG).

Dhe, me tone më të ulëta, ajo mund t’i thotë gjithashtu se Evropa nuk ka nxitim për të bërë ndonjë marrëveshje me Kinën.

“Nuk e di se sa publike do të jetë kjo, por mendoj se do të ketë një lloj diskursi anti-Kinë si një nxitje për administratën amerikane”, tha Riccardo Alcaro.

Në vend, aleatët e partisë po e lëvdonin Melonin përpara se avioni i saj për në Uashington të nisej nga toka.

“Ky takim tregon guximin dhe staturën e Giorgia Melonit”, tha deputetja e Vëllezërve të Italisë (FdI), Augusta Montarulli, megjithëse senatori Giovanbattista Fazzolari, disi më pak inkurajues, paralajmëroi se udhëtimi do të ishte plot me kurthe të mundshme.

Dhe partitë e opozitës së qendrës së majtë shfrytëzuan rastin për ta kritikuar ashpër.

Afërsia e Melonit me administratën Trump

“Kam një ndjenjë se pas kthimit të saj, Meloni do të valëvit flamurin e Trumpit në vend të atij të Italisë apo Evropës. Shpresoj të provohet se gabohem”, tha Peppe Provenzano i Partisë Demokratike (PD).

Në një ceremoni çmimesh në Romë të martën, Meloni iu drejtua një salle të mbushur plot me sipërmarrës dhe udhëheqës biznesi, të njëjtët që pritet të humbasin më shumë nga tarifat e Trumpit. Duke parë përpara udhëtimit të saj në Uashington, ajo qeshi nervozisht.

“Siç mund ta imagjinoni, nuk po ndiej asnjë presion”, tha me shaka ajo.