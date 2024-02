BBC: Mbappe do të shkojë tek Real Madrid, çfarë duhet të dini

Sulmuesi i Paris St-Germain, Kylian Mbappe ka pranuar t’i bashkohet Real Madridit këtë verë.

Kapiteni i Francës, 25 vjeç, i ka thënë PSG-së se ka ndërmend të largohet nga klubi me kontratën që i skadon në qershor.

Mbappe nuk ka nënshkruar ende kontratë me Realin, por marrëveshja mund të shpallet pasi të jetë e sigurt që klubet të përplasen në Champions League këtë sezon.

Fituesi i Kupës së Botës është golashënuesi rekordmen i PSG-së me 244 gola.

Mbappe donte që e ardhmja e tij të rregullohej para marsit, kështu që më 13 shkurt, para stërvitjes, ai u takua me presidentin e PSG-së, Nasser Al-Khelaifi dhe i tha se do të largohej dhe do t’i bashkohej Realit.

Pasi u shfaqën raportet të enjten e kaluar se ai do të largohej, Mbappe u la jashtë formacionit fillestar për ndeshjen e së shtunës kundër Nantes, por doli nga stoli për të shënuar një penallti dhe PSG kaloi 14 pikë përpara, në krye të Ligue 1.

Mbappe do të nënshkruajë një marrëveshje pesë-vjeçare me Realin, duke fituar 15 milionë euro në sezon, plus një bonus nënshkrimi prej 150 milionë euro që do të paguhet gjatë pesë viteve, dhe ai do të mbajë një përqindje prej të drejtat e imazhit të tij.

Trajneri i Realit, Carlo Ancelotti ka menduar tashmë se si do ta përdorë Mbappe në ekipin e tij, me mesfushorin anglez Jude Bellingham që luan një rol më të thellë, brazilianin Vinicius Jr që luan në të majtë dhe Mbappe që luan në të majtë të qendrës.

Nëse mesfushori kroat Luka Modric largohet këtë verë, atëherë Mbappe do të trashëgonte fanellën me numrin 10 që mban për Francën.

PSG është 2-0 kundër Real Sociedad pas ndeshjes së parë të 1/16-tës së Ligës së Kampionëve, ndërsa Real kryeson ndaj RB Leipzig 1-0.

Si arritëm këtu?

Mbappe fitoi titullin francez me Monacon përpara se t’i bashkohej PSG-së si 18-vjeçar në 2017-ën, fillimisht në formë huazimi përpara një transferimi prej 180 milionë eurosh.

Në total, ai ka 244 gola dhe 93 asistime në 291 ndeshje për PSG-në dhe ka ndihmuar klubin të fitojë pesë herë titullin e Ligue 1.

Mbappe ishte vendosur të largohej nga PSG si një transferim i lirë në fund të sezonit 2021-22, por në fund nënshkroi një zgjatje dy-vjeçare të kontratës, me opsionin e një viti tjetër.

Megjithatë, pasi Mbappe i tha PSG-së se nuk do të pajtohej me 12 muajt shtesë të marrëveshjes, ai nuk u përzgjodh për turneun e tyre parasezonal në Japoni korrikun e kaluar.

Ai më pas refuzoi të takohej me përfaqësuesit e skuadrës së Ligës Pro Saudite Al-Hilal, të cilët bënë një ofertë rekord botëror prej 259 milionë paund për të.

Mbappe më vonë u kthye në stërvitjen e ekipit të parë pas bisedimeve të PSG-së “shumë konstruktive dhe pozitive”.

Mbappe refuzoi një lëvizje te Reali kur ra dakord për marrëveshjen e tij aktuale me PSG në maj 2022.

Ai ka një klauzolë zgjatjeje njëvjeçare, ndaj pritet që largimi i tij të përfshijë ose një shitje me një tarifë transferimi ose sakrifica financiare nga ana e lojtarit.

“Ai është pa dyshim një nga lojtarët që gjithkush do të donte të kishte në krah. Ai është një lojtar i mrekullueshëm,” tha ish-presidenti i Real Madrid Ramon Calderon për BBC-në Football News Show.

“Ne kemi lojtarë shumë të rinj. Ai do t’i bashkohet Vinicius, Rodrygo, Bellingham, dhe mendoj se ne kemi një ekip shumë të fortë. Kjo është arsyeja pse ne jemi duke udhëhequr La Ligën dhe gjithashtu kemi fituar të gjitha ndeshjet tona në Ligën e Kampionëve.

“Pra, për të do të ishte fantastike. Çdo tifoz i Real Madridit do të donte ta shihte atë duke luajtur në Bernabeu.

“Ai do të lërë gjurmë. Nëse ai vazhdon të luajë siç ka luajtur deri më tani, me siguri ai do të jetë një nga lojtarët e rëndësishëm që kemi pasur në historinë tonë.”

BBC, përshtati në shqip ©LAPSI.AL