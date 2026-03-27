BBC: Gjermania po rikthehet si superfuqia dominante ushtarake në Europë

Gjenerali Carsten Breuer, kreu i forcave të armatosura gjermane, po udhëheq një transformim të shpejtë dhe historik të ushtrisë së Gjermanisë, me synimin që vendi të kthehet në fuqinë më të madhe ushtarake konvencionale në Europë. Ai paralajmëron se Rusia, përmes rritjes së shpejtë të kapaciteteve ushtarake, rekrutimeve dhe investimeve në armatim, mund të jetë në gjendje të ndërmarrë një konflikt të madh kundër NATO-s deri në vitin 2029. Sipas Breuer (ndoshta ushtaraku më i fuqishëm në Europë), situata aktuale është ndër më të rrezikshmet që ka parë Europa në dekada, ndaj përgatitja duhet të jetë urgjente dhe e plotë.
Nën drejtimin e Breuer, Gjermania po rrit ndjeshëm buxhetin e mbrojtjes, i cili pritet të arrijë në mbi 160 miliardë euro në vitet e ardhshme, si dhe po zgjeron numrin e trupave aktive dhe rezerviste. Objektivi është një ushtri më e madhe, më e pajisur dhe më e gatshme për konflikt të drejtpërdrejtë. Paralelisht, Berlini po përpiqet të reduktojë varësinë nga armët dhe teknologjia amerikane, duke investuar në prodhimin e brendshëm ushtarak dhe duke ndjekur politikën “blej ‘gjermane’ sa herë që është e mundur”. Fokus i veçantë po i jepet teknologjive moderne si dronët, sistemet e zbulimit dhe goditjet me precizion të lartë.
Ky ndryshim përfaqëson një kthesë të thellë historike për Gjermaninë. Për dekada pas Luftës së Dytë Botërore, vendi kishte kufizuar rolin e ushtrisë si pjesë e përpjekjes për të shmangur rikthimin e së kaluarës militariste. Por lufta në Ukrainë dhe pasiguria në rritje mbi angazhimin e SHBA-së për sigurinë e Europës kanë ndryshuar këtë qasje. Madje, parlamenti gjerman ka ndryshuar edhe rregullat fiskale për të lejuar rritje të borxhit me qëllim financimin e mbrojtjes, një hap i konsideruar si “revolucion kulturor” për një vend tradicionalisht shumë konservator në financa.
Në terren, ky ndryshim është i dukshëm. Gjermania ka vendosur për herë të parë pas Luftës së Dytë Botërore një prani të përhershme ushtarake në vende si Lituania, pranë kufirit me Rusinë dhe Bjellorusinë. Forcat gjermane po trajnohen për skenarë realë lufte në një rajon që historikisht ka qenë korridor i pushtimeve dhe konflikteve të mëdha europiane. Kjo prani shihet nga vendet e Europës Lindore si një garanci sigurie, ndërsa vetë Gjermania përpiqet të theksojë vazhdimisht se vepron në kuadër të NATO-s dhe Bashkimit Europian, jo si fuqi e pavarur dominuese.
Megjithatë, edhe pse Gjermania po merr një rol gjithnjë e më të rëndësishëm, ekspertët theksojnë se asnjë vend europian nuk mund të zëvendësojë SHBA-në në aspektin ushtarak. Besimi ndaj SHBA-së është dobësuar ndjeshëm, veçanërisht gjatë presidencës së Donald Trump, duke shtyrë Europën të mendojë për më shumë “pavarësi operacionale”. Kjo do të thotë që vendet europiane duhet të jenë në gjendje të mbrojnë veten edhe pa mbështetjen e drejtpërdrejtë amerikane, por një objektiv i tillë kërkon kohë, investime dhe bashkëpunim të ngushtë.
Në këtë kontekst, Gjermania po pozicionohet si shtylla kryesore e sigurisë europiane, duke marrë një rol që dikur do të ishte parë me dyshim nga fqinjët e saj. Sot, ndryshe nga e kaluara, kjo rritje e fuqisë ushtarake shihet si e nevojshme dhe madje e mirëpritur. Europa duket se po hyn në një epokë të re, ku përgatitja për luftë konsiderohet si mënyra e vetme për të garantuar paqen.
