BBC: Apeli vendos të martën nëse Marine Le Pen do të mund kandidojë apo jo për presidencën

Marine Le Pen do të zbulojë të martën nëse mund të kandidojë apo jo për presidencën franceze në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, kur një gjykatë apeli në Paris do të vendosë në orën 13:30 nëse do të mbështesë një dënim për përvetësim kundër saj. Le Pen, udhëheqësja 57-vjeçare e Tubimit Kombëtar, ka kandiduar tashmë për presidente tri herë dhe doli e dyta pas Emmanuel Macron në vitet 2022 dhe 2017.
Me më pak se 10 muaj deri në votim, ajo kryeson në sondazhe. Nëse nuk e kandidon, togeri i ri, Jordan Bardella, do të kandidojë në vendin e saj, kështu që vendimi mund të ketë pasoja të gjera për Francën.
Për çfarë bëhet fjalë në ankesë?
Sipas raportimeve të huaja, ky vendim i apelit do të vendosë të ardhmen politike të Le Pen dhe në fakt do të shënojë fillimin e garës presidenciale. Raundi i parë është më 18 prill 2027, dhe balotazhi është më 2 maj. Ajo u ndalua të mbante poste publike për pesë vjet më 31 mars 2025, kur një gjykatë e shpalli fajtore për përvetësim të 1.4 milion eurove nga fondet e Parlamentit Europian (PE) për të paguar punonjësit e partisë së saj nga viti 2004 deri në vitin 2016 në vend të asistentëve parlamentarë. Le Pen ishte anëtare e PE (eurodeputete) nga viti 2004 deri në vitin 2017.
Ajo u dënua gjithashtu me katër vjet burg, dy vjet me kusht dhe dy të tjera do të vuheshin në shtëpi me një etiketë elektronike. U zbulua se Le Pen ose e kishte miratuar ose e kishte toleruar skemën e punëve të rreme, dhe vendimi e përjashtoi atë nga zgjedhjet e vitit 2027. Gjatë apelit, të dëgjuar në janar dhe shkurt, Le Pen mohoi organizimin e mashtrimit, por pranoi një gabim që çoi në disa ndihmës parlamentarë që punuan për të mirën e partisë.
Prokurorët duan që ndalimi fillestar pesëvjeçar për të ushtruar detyrë publike të mbetet në fuqi, me një dënim me katër vjet burg tani, përfshirë një vit të vuajtur me një etiketë elektronike dhe tre vjet me kusht. Le Pen thotë se nuk ka frikë nga vendimi, por beson se është e pamundur të kandidojë për presidente nëse gjyqtarët vendosin se ajo duhet të mbajë një etiketë.