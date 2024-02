Bayern, në Olimpico nis lufta për kurorën e shtatë: PSG pret në shtëpi baskët e Real Sociedad

Në Stadiumin Olimpico, Lazio dhe Bayern Munich do të luajnë të parën nga përplasja e dyfishtë mes tyre, në 1/8 e Champions League. Ndërsa skuadra e Serie A synon një paraqitje të parë në çerekfinale në 24 vjet, kampionët e Gjermanisë kanë kaluar në atë fazë për tre vjet radhazi dhe në fund synojnë një kurorë të shtatë evropiane. Paris Saint-Germain rifillon përpjekjen e tyre për të fituar një kurorë të pakapshme të Champions, kur ata të mirëpresin Real Sociedad në Parc de Princes për ndeshjen e parë të 1/8 sonte në mbrëmje. Les Parisiens erdhën nga prapa për të mposhtur Lille 3-1 në Ligue 1 fundjavën e kaluar, ndërsa Txuri-Urdin pësoi një humbje befasuese 1-0 në shtëpi ndaj Osasuna në La Liga.

LAZIO – BAYERN MUNICH

Ndërsa Nicolo Rovella kthehet nga pezullimi, Maurizio Sarri duhet të zgjedhë mes mesfushorit në pronësi të Juventus, Danilo Cataldi dhe Matias Vecino për të kompletuar dhomën e motorit bardhekaltër me tre lojtarë. Të sigurtë në atë pozicion janë Matteo Guendouzi dhe Luis Alberto. Qendërmbrojtësi spanjoll Patric ende po vuan nga një problem me shpatullën, por Mattia Zaccagni mund të kthehet në skuadrën e bardhekaltër pas një dëmtimi në gishtin e këmbës. Pasi shënoi golin e tij të 200-të në Serie A në fundjavë, kapiteni Ciro Immobile do të udhëheqë sërish një triumvirat ofensiv. Sulmuesi italian shënon mesatarisht një gol çdo 99 minuta në Champions. E vetëm Simone Inzaghi ka shënuar më shumë herë për Lazion në kompeticionin më të mirë të klubeve evropiane.

Ndërkohë, asnjë lojtar nuk ka qenë i përfshirë drejtpërdrejt në më shumë gola në Champions këtë sezon sesa Harry Kane i Bayern Munich. Anglezi ka katër gola dhe tre asiste deri më tani – vetëm në 2017-18 kapiteni i Anglisë është përfshirë në më shumë gola. Die Roten kanë shtuar Sacha Boey, Eric Dier dhe Bryan Zaragoza në opsionet e tyre që në fazën e grupeve, megjithëse ky i fundit mund të përjashtohet nga ndeshja e së mërkurës për shkak se është sëmurë. Lista e mungesave të Thomas Tuchel mbetet e gjatë, pasi ai nuk mund të thërrasë Kingsley Coman (kërciri), Serge Gnabry (ijë), Konrad Laimer (pulpë) dhe Bouna Sarr (gjuri), ndërsa Alphonso Davies është në dyshim për shkak të një dëmtimi muskulor. Mbetet për t’u parë nëse ish-trajneri i PSG-së do të rikthehet në një mbrojtje me katër lojtarë, pas ngjarjeve të së shtunës në Leverkusen – që mund të shohë Dier të ulet në pankinë.

FORMACIONET E MUNDSHME

Lazio:

Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Alberto; Isaksen, Immobile, Anderson

Bayern Munich:

Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Kane

PSG – REAL SOCIEDAD

PSG duhet të bëjë ende pa Presnel Kimpembe (tendina akilit), Milan Skriniar (kavilje), Sergio Rico (kokë), Nuno Mendes dhe Layvin Kurzawa (shpinë) për shkak të dëmtimit, edhe pse dy të fundit janë afër një rikthimi. Kylian Mbappe qendroi pushim në fitoren kundër Lille pavarësisht se u rikuperua nga një problem në thembër. Golashënuesi rekordmen i të gjitha kohëve i klubit – i cili shënoi në të tre ndeshjet e fazës së grupeve në shtëpi në fillim të këtij sezoni – do të rikthehet titullar sot. Enrique gjithashtu mund të joshet të kthejë nga minuta e parë një numër lojtarësh të tjerë, përfshirë Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos dhe Warren Zaire-Emery, të cilët filluan të gjithë si zëvendësues herën e fundit. Keylor Navas, Nordi Mukiele, Lucas Beraldo dhe Fabian Ruiz mund të jenë fatkeqët që do të hapin rrugën.

Sa i përket Real Sociedad, Sheraldo Becker (muskuj), Kieran Tierney (ijë), Alvaro Odriozola, Carlos Fernandez dhe Aihen Munoz (të gjithë gjurin) mbeten të gjithë jashtë fushës të dëmtuar, ndërsa golashënuesi më i mirë Mikel Oyarzabal ka humbur dy ndeshjet e fundit me një problem muskulor dhe është një dyshim i madh për ndeshjen në Paris. Alguacil pritet të forcojë prapavijën e tij duke rithirrur mbrojtësin e djathtë Hamari Traore dhe qendërmbrojtësin Robin Le Normand, me Jon Aramburu dhe Jon Pacheco dyshja më e mundshme që do të ulet në pankinë. Brais Mendez, i cili shënoi tre gola gjatë fazës së grupeve, do të shpresojë të zëvendësojë Benat Turrientes dhe të bashkohet me Martin Zubimendin dhe Mikel Merino në mesfushë. Ndërsa Ander Barrenetxea dhe Umar Sadiq mund të kthehen për t’iu bashkuar yllit japonez Takefusa Kubo në një ofensivë me tre lojtarë.

FORMACIONET E MUNDSHME

Paris Saint-Germain:

Donnarumma; Hakimi, Danilo, Marquinhos, Hernandez; Urgate, Zaire-Emery; Dembele, Asensio, Kolo Muani; Mbappe

Real Sociedad:

Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan; Merino, Zubimendi, Mendez; Kubo, Sadiq, Barrenetxea