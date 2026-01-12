Bayern Mynih shkatërrues, asfalton me 8 gola Wolfsburg: nuk ka rivalë në Bundesliga

Bayern Mynih nuk ndalet më. Në ndeshjen e fundit të javës së 16-të të Bundesligës, skuadra e Kompanyt mundi 8-1 Wolfsburgun në “Allianz Arena”, duke u shkëputur në renditje nga Borussia Dortmund i vendit të dytë, që tani është 11 pikë larg.
Bavarezët nisin menjëherë fort dhe zhbllokojnë ndeshjen pas 5 minutash falë autogolit të Fischerit. Wolfsburgu, i 14-ti me 15 pikë, reagon dhe në minutën e 13-të gjen barazimin me Pejcinovic. Që nga ai moment, megjithatë, skuadra e Kompanyt merr kontrollin: fillimisht rikthehet në avantazh me Luis Diaz duke e mbyllur pjesën e parë përpara, pastaj shpërthen në të dytën. Protagonist Olise me një dopietë, përveç golave të Guerreiro, Kane dhe Goretzka. Në mes edhe autogoli i Jenzit, i dyti i ditës për miqtë.
Të dyja skuadrat do të rikthehen në fushë të martën më 13 janar për raundin në mesjavë: Bayern Mynih do të luajë në fushën e Këlnit, ndërsa Wolfsburgu do të presë St. Pauli.