Bayern Mynih rinis marshimin: Heidenheim dërrmohet 4-0, Kompany +9 ndaj Dortmundit

Java e 15-të e Bundesligës përkthehet në rikthimin te fitorja për Bayern Mynih. Kryesuesit fitojnë 4-0 ndaj Heidenheim në “Voith-Arena”, duke regjistruar kështu fitoren e 13-të në kampionat. Stanisic hap serinë e golave në minutën e 15-të, Olise dyfishon në të 32-ën, Luis Diaz shënon të tretin në minutën e 87-të dhe Kane kompleton pokerin në të 93-ën. Skuadra e Kompany kthehet kështu në +9 ndaj Borussia Dortmund, duke vazhduar sezonin e saj të pamposhtur në Gjermani. Barazim pa gola 0-0 në Mainz–St. Pauli.
HEIDENHEIM–BAYERN MYNIH 0-4
Pas barazimit kundër Mainz në javën e kaluar, Bayern Mynih udhëton në “Voith-Arena” për t’u përballur me Heidenheim, skuadrën e parafundit në renditje. Tah provon menjëherë refleksat e Ramaj në minutën e 12-të, ndërsa Stanisic kalon bavarezët në avantazh tre minuta më vonë: kroati shënon me kokë golin e 1-0 pas një goditjeje këndi të ekzekutuar nga Olise dhe të devijuar nga kulla e Tah. Vetë Olise dyfishon rezultatin në minutën e 32-të, ndërsa Kane shpërdoron rastin për golin e tretë të mundshëm në të 38-ën.
Anglezi godet edhe shtyllën në minutën e 53-të me një diagonale të bukur me të djathtën, ndërsa Schimmer godet traversën për Heidenheim pak çaste më vonë dhe Ibrahimovic humbet rastin për 2-1 në minutën e 68-të. Në minutën e 87-të, Luis Diaz vulos ndeshjen me goditjen e kokës për 3-0. Në minutat shtesë ka vend edhe për golin e 4-0 të Kane, i 19-ti i tij në kampionat. Bayern Mynih kthehet kështu te fitorja dhe ngjitet në 41 pikë, ndërsa Heidenheim mbetet në 11 pikë.
MAINZ–ST. PAULI 0-0
Mainz dhe St. Pauli përballen në “Mewa Arena”, ku Irvine bëhet i rrezikshëm për miqtë në minutën e 36-të, ndërsa Widmer nuk konkretizon një rast të mirë për vendasit në të 55-ën. Njëzet minuta më vonë është Frujita ai që sheh një goditje të bllokohet për skuadrën e Hamburgut, ndërsa Sieb nuk arrin t’u dhurojë fitoren bardhekuqve në minutën e 93-të. Ndeshja përfundon 0-0, rezultat që e çon St. Paulin në 12 pikë dhe Mainz në 8 pikë, gjithmonë në vendin e fundit.