Bayern Mynih nuk po gjen trajner, edhe Rangnick refuzon: po nëse Tuchel fiton Champions?

Pas Xabi Alonso dhe Julian Nagelsmann, një refuzim i tretë mbërriti për pankinën e Bayern Munich. Ralf Rangnick, marrëveshja e të cilit me bavarezët dukej si e kryer, tha jo. Ai do të vazhdojë aventurën e tij si trajner i Austrisë. Një zgjedhje jete e bërë nga trajneri 65-vjeçar, i cili në vitin 2020 ishte një hap larg drejtimit të Milan. Te Bayern tani po kërkojnë emra të rinj. Mendohet për De Zerbi, i cili është pëlqyer prej kohësh nga bavarezët, por vëmendje ka edhe te ish-tekniku Hansi Flick. Nuk mund të përjashtohet plotësisht qëndrimi i Thomas Tuchel, i cili gjithashtu shpalli lamtumirën e tij në fund të sezonit. Marrëdhëniet jo të mira me pjesën më të madhe të drejtuesve peshojnë shumë në këtë rast.

REFUZIMI I RAGNICK

“E imja nuk është një jo për Bayern Munich, unë stërvis Austrinë me zemër dhe dua të vazhdoj në këtë rrugë që më jep kaq shumë gëzim”, shpjegoi vetë Rangnick në një deklaratë të përbashkët me federatën austriake. Objektivi i trajnerit aktual është të drejtojë Austrinë në Kampionatin e ardhshëm Europian, duke vazhduar deri në Kupën e Botës 2026. Nuk është rastësi që edhe zgjatja e kontratës mbërriti të enjten në mëngjes. Edhe italiani Roberto De Zerbi po ndjek me vëmendje këtë çështje dhe prej kohësh është në axhendën e drejtuesve teutonikë. Një telefonatë mund të arrijë në orët në vijim. Ish-palermitani nuk e ka fshehur asnjëherë faktin se është gati të provojë veten në një klub më prestigjioz se Brighton.

Ka të ngjarë që drejtori sportiv Christoph Freund të bëjë gjithashtu një përpjekje me Tuchel për ta bindur atë të qëndrojë. Falë marrëdhënieve jo më të qeta me drejtuesit e lartë, suksesi i operacionit duket të jetë një çështje e ndërlikuar. Ndër alternativat e vlefshme është edhe mundësia e zgjedhjes për të punësuar një provizor në pritje të ardhjes së Xabi Alonso nga Bayer Leverkusen në verën e vitit 2025.