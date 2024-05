Bayern Munich paralajmëron Real, Tuchel: “Të luash finalen kënaqësi e detyrim”

Thomas Tuchel paralajmëron Real Madrid dhe përgatit kundërlëvizjet në krahasim me ndeshjen e parë: “Kishim një ditë më shumë për t’u përgatitur në krahasim me ndeshjen në Gjermani. U stërvitëm mirë dhe folëm për gjërat që duheshin përmirësuar. Finalja e Champions League ka qenë një ëndërr që fëmijë, duhet të dëshirojmë të shkojmë në Ëembley”. Trajneri i Bayern Munich, i cili foli në konferencën për shtyp një ditë para ndeshjes, foli edhe për paraqitjen e Zaragozës: “Ai kishte vështirësi sepse nuk flet gjermanisht apo anglisht. U grinda me drejtorin tim sportiv për ta sjellë këtu dhe tani ne po marrin rezultate të mira”.

REAL MADRID NË KËMBËT E KROOS…

Për Real Madrid: “Në ndeshjen e parë luajtëm më mirë edhe pse nuk fituam. Është e qartë se ata janë një nga skuadrat më të mëdha në Evropë, por edhe ne. Mundësia për të arritur në finale është një dhuratë por edhe një detyrim. Nuk do të luajmë për të shijuar gjysmëfinalen, por për të shkuar në finale. Kur vij në Bernabeu më kujtohet Butragueno: kur nuk kishte internet dhe lexoja libra për futbollin, dilte gjithmonë ai në faqe. Duhet ta luajmë ndeshjen, asgjë nuk është e pamundur”. Për Kroos nuk ka një plan të posaçëm: “Ai ka frenat e lojës në duart e tij për vite me radhë, por ne nuk luajmë vetëm me të, i gjithë Real Madrid është i fortë”.

SI DO TË JETË NDESHJA?

Tuchel shpjegon çelësin e ndeshjes: “Do të ketë momente, do të duhet të mbrohemi dhe të sulmojmë. Mund ta mbajmë topin për një kohë të gjatë, ashtu si ata. Do të jetë një ndeshje komplekse dhe do të kemi nevojë për bindje”. Duke qenë se titulli gjerman shkoi te Leverkusen, të mos fitojë Champions League për Bayern Munich do të ishte një dështim? “Unë nuk e shoh kështu – tha Tuchel -. Nëse për të qenë i suksesshëm duhet të fitosh Champions League… i rëndësishëm ishte edhe kampionati, ku nuk bëmë mirë”.