Bayern Munich pa asnjë portier në dispozicion, të tre u dëmtuan brenda një jave

Bayern Munich nuk ka më asnjë portier të ekipit të parë sepse të tre janë dëmtuar brenda një jave. Duket si një mallkim i vërtetë për bavarezët që janë gjendur pa lojtarë për portën vetëm pak ditë para ndeshjes së kthimit të 1/8-ave të finales së UEFA Champions League kundër Atalanta BC. Fitorja 6-1 në ndeshjen e parë i lejon të qëndrojnë relativisht të qetë, ashtu si edhe avantazhi prej 9 pikësh ndaj vendit të dytë në Bundesliga, por Vincent Kompany duhet të gjejë një zgjidhje duke kërkuar mes të rinjve.
Në fillim të javës Manuel Neuer dhe Jonas Urbig u dëmtuan të dy: kapiteni pësoi një tjetër tërheqje muskulore në pulpën e majtë, dëmtim që e kishte ndalur edhe më herët këtë sezon, ndërsa zëvendësuesi i tij pësoi një tronditje cerebrale pas një përplasjeje të fortë në kokë gjatë ndeshjes së fundit të Champions League dhe mund të qëndrojë jashtë për një kohë të gjatë. Alternativat për trajnerin janë shumë të pakta dhe vijnë të gjitha nga akademia.
ℹ️ Sven Ulreich fällt vorerst aus
Sven Ulreich hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren rechts zugezogen.
Gute Besserung, Ulle! 🍀 pic.twitter.com/z5piw73VJa
— FC Bayern München (@FCBayern) March 15, 2026
Kush do të luajë në portë me Bayern Munich
Kompany nuk ka më mundësi zgjedhjeje sepse të tre portierët e tij kanë përfunduar në infermieri brenda një jave. Neuer ka pësuar rikthimin e një dëmtimi të vjetër dhe nuk dihet kur do të rikthehet, njësoj si zëvendësuesi i tij Urbig që po rikuperohet nga një tronditje cerebrale dhe duhet të respektojë protokollin përpara se të rikthehet në stërvitje. Është e vështirë që ai të jetë gati për të mërkurën, kur do të luhet ndeshja e kthimit me Atalantën, ku nuk do të jetë as portieri i tretë Sven Ulreich që ka pësuar një dëmtim muskulor.
Kompany nuk e di ende kush do të luajë në Champions për të siguruar kualifikimin në çerekfinale, sidomos sepse edhe alternativa e fundit, 19-vjeçari Leon Klanac, është gjithashtu i dëmtuar dhe nuk do të rikthehet para dhjetorit. Mundësitë janë shumë të pakta dhe përfshijnë emra shumë të rinj: zgjedhja e parë mund të jetë Jannis Bärtl, portier i skuadrës rezervë që luan në divizionin e katërt gjerman, ose Leonard Prescott që është vetëm 16 vjeç dhe luan me ekipin U-19.