Bayern i frikshëm, tjetër goleadë: në çerekfinalet e Champions Liverpool e Atletico

Bie sipari mbi 1/8-at e Champions League dhe përcaktohet kështu tabloja e çerekfinaleve. Bayern Munich shkon në takimin me Real Madrid, me një tjetër goleadë në dëm të Atalantës. Bavarezët triumfojnë edhe në Allianz Arena 4-1, duke e çuar totalin në 10-2. Atletico Madrid shkon në çerekfinale në një derbi të zjarrtë spanjoll me Barcelona. Pavarësisht suksesit 3-2 të Tottenham, Colchoneros eliminojnë Spurs e Tudor falë edhe 5-2 të ndeshjes së parë. Avancon edhe Liverpool, i aftë të përmbysë 4-0 Galatasaray në Anfield. Për Reds tani përballja me Psg.
BAYERN MUNICH-ATALANTA 4-1 (tot. 10-2)
Atalanta largohet nga Champions duke humbur edhe ndeshjen e kthimit të 1/8-ave kundër Bayern. Në Mynih përfundon 4-1 me gola të Kane (dopietë), Karl dhe Diaz. Për Dea shënon Samardzic në fund. 6-1 i ndeshjes së parë është në mënyrë të pashmangshme një deficit në ecurinë e përgjithshme të ndeshjes. Bavarezët nuk kanë nevojë të shtyjnë, ndërsa Dea provon me krenari dhe me një sistem loje më të përshtatshëm të përballet me një nga favoritët për fitoren përfundimtare.
Fillimi është me intensitet të ulët, por i mjaftueshëm që Sportiello të kryejë tre pritje. Në minutën e 22’, arbitri thirret nga VAR për të kontrolluar prekjen me dorë të Scalvini në goditjen e Kane. Është penallti dhe në minutën e 25’ nga pika e bardhë Sportiello pret penalltinë e Kane, por gëzimi zgjat shumë pak sekonda. Francezi Bastien e bën të përsëritet sepse portieri i Dea është nisur përpara fishkëllimës. Në përsëritje, anglezi nuk gabon: goli numër 46 i sezonit për Harry.
Riniset me të njëjtët protagonistë. Pas 9 minutash vjen kryevepra: Kane nxjerr jashtë loje Sulemana dhe Hien duke u rrotulluar mbi një monedhë dhe më pas gjen këndin e sipërm. Një perlë, e jashtëzakonshme, për 2-0. Menjëherë pas kësaj Karl vulos 3-0. Mjafton të rritet presioni dhe të ulet vëmendja në mbrojtje që diferenca të zgjerohet. 4-0 çon totalin e golave të pësuar në 10: shumë, tepër, të pamerituar për gjithçka të bukur që Dea i ka dhënë futbollit italian në këto vite. Goli i Samardzic 5 minuta nga fundi është një shpërblim i drejtë për krenarinë bergamaske, e përfaqësuar edhe nga rreth 3800 tifozë në sektorin e miqve. Përfundon 4-1 dhe Bayern në çerekfinale do të përballet me Real Madrid.
LIVERPOOL-GALATASARAY 4-0 (tot. 4-1)
Pas humbjes 1-0 në ndeshjen e parë në Turqi, Liverpool pret Galatasaray në Anfield, stadium ku Reds gjejnë golin që zhbllokon ndeshjen në minutën e 25’: Szoboszlai shënon me të majtën në goditje të menjëhershme, mbi krosin e ulët të ardhur nga Mac Allister drejtpërdrejt nga goditja nga këndi. Pikërisht argjentinasi godet traversën në minutën e 32’, me arbitrin që megjithatë ndalon lojën për një faull ndaj portierit. Një nga protagonistët kryesorë të mbrëmjes është pikërisht Szoboszlai dhe kjo kuptohet sërish në shtesën e pjesës së parë, kur hungarezi fiton një penallti. Në pikën e bardhë paraqitet Salah, por gjuan shumë keq duke i lejuar Cakir të presë penalltinë.
Të shënojë 2-0 për skuadrën e Merseyside mendon Ekitiké në minutën e 51’: francezi dërgon në rrjetë asistin e Salah dhe vrapon të festojë nën Kop. Kalojnë pak sekonda dhe Gravenberch mbyll çdo diskutim me golin e 3-0. Liverpool nuk ndalet dhe në minutën e 56’ shënon edhe të katërtin falë autogolit të pafat të Singo: VAR megjithatë sinjalizon një ofsajd fillestar të Frimpong dhe anulon autogolin. 4-0 e vulos Salah në minutën e 62’ me të majtën e zakonshme magjike në shtyllën e largët, me egjiptianin që bëhet kështu lojtari i parë afrikan që realizon 50 gola në Champions League, nën sytë e një Steven Gerrard të entuziazmuar (i pranishëm në tribunë).
Sërish Salah trondit traversën, përpara se të marrë ovacionin e të gjithë Anfield në momentin e zëvendësimit. Ish-lojtari i Napoli, Lang, del me barrelë pas një dëmtimi të çuditshëm në dorë, ndërsa Chiesa merr pjesë në festë duke luajtur minutat e fundit të ndeshjes. Në fund ka vend edhe për një gol të anuluar të Mac Allister. Reds kualifikohen kështu në çerekfinale, ku do të përballen në një supersfidë me Psg, kampion në fuqi i Europës.
TOTTENHAM-ATLETICO MADRID 3-2 (tot. 5-7)
I fortë nga 5-2 i qartë i ndeshjes së parë në Metropolitano, Atletico Madrid shkon në Londër për të mbyllur përfundimisht llogaritë kundër Tottenham. Colchoneros nisin fort dhe në minutën e 6’ shënojnë me Lookman, por goli i ish-lojtarit të Atalanta anulohet për ofsajd. Të shënojë 1-0 është atëherë Tottenham në gjysmën e parë të orës: Tel kroson nga e djathta dhe Kolo Muani godet me kokë në rrjetë. Atletico nuk ndikohet dhe në fillim të pjesës së dytë barazon 1-1: të rikthejë baraspeshën është Julian Alvarez në fund të një aksioni të bukur kundërsulmi.
Xavi Simons nuk pajtohet dhe në minutën e 52’ i jep Spurs avantazhin, pas një kombinimi inteligjent me Gray. Në skenë rikthehet sërish Julian Alvarez, i cili në minutën e 75’ dërgon një goditje nga këndi që Hancko e devijon me kokë pas shpinës së Vicario për 2-2. Tashmë i ndërgjegjshëm se duhet të përshëndesë turneun, Tottenham gjen forcën në minutën e 90’ për ta mbyllur të paktën me një fitore: Xavi Simons vulos 3-2 përfundimtar nga pika e bardhë. Do të jetë kështu derbi i Spanjës në çerekfinale, pasi Atletico Madrid do të përballet me Barcelona.