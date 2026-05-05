Bayern detyron PSG të ndryshojë hotel: Kompany merr hotelin “fatlum” të Luis Enrique

Kthimi i vlefshëm për gjysmëfinalen e Champions League mes Bayern Munich dhe PSG ka nisur tashmë. Ndeshja, e programuar në orën 21:00 të 6 majit në Allianz Arena, premton spektakël pas 5-4 të çmendur të ndeshjes së parë. Një rezultat që lë gjithçka të hapur për kualifikimin dhe kërkon përqendrim maksimal nga të dyja palët.
Pikërisht për këtë arsye, për të mos lënë asgjë në dorë të rastësisë dhe për arsye bestytnie, PSG kishte kërkuar të qëndronte në Infinity Hotel të Mynihut, i njëjti hotel ku qëndruan vitin e kaluar kur fituan Champions League 5-0 kundër Inter.
Hoteli preferohet edhe nga Bayern
Megjithatë, Infinity Hotel është vendi ku Bayern qëndron zakonisht para ndeshjeve në shtëpi. I vendosur vetëm 20 km (rreth 15 minuta) nga Allianz Arena, është ideal për të arritur stadiumin. Për Bayernin, nuk vihej në diskutim t’ia lëshonte PSG-së. Vincent Kompany dhe klubi bavarez kanë insistuar kur janë pyetur për këtë çështje: “Kjo është qyteti ynë. Qëndrojmë në Infinity. Nuk e lëshojmë hotelin tonë të shtëpisë. Kjo është ndeshja jonë në shtëpi dhe qyteti ynë”. Planet e PSG-së ndryshuan edhe me pak paralajmërim.
Duke parë çfarë ndodhi, me qëndrimin e fortë të Bayern që për disa u duk pak mikpritës, PSG do të duhet të gjejë një hotel tjetër dhe do të qëndrojë në Andaz Hotel pranë Schwabinger Tor – gjithashtu i pozicionuar në mënyrë të përshtatshme pranë autostradës A9 për në Allianz Arena. Një zgjidhje komode, por sigurisht jo optimale nga pikëpamja e bestytnisë.
Motivi shtesë i Kompany
Lojtarët, stafi dhe vetë Luis Enrique ishin ndier shumë mirë në strukturën që i kishte pritur një vit më parë, kur ngritën trofeun e Champions duke mposhtur bindshëm Interin e Simone Inzaghi me rezultatin 5-0.
Duke i penguar PSG-së të qëndrojë sërish aty, Bayern në fakt ka eliminuar një ambient familjar, të lidhur me natën më të madhe evropiane të klubit parizien. Një betejë psikologjike që klubi gjerman ka dashur ta fitojë duke bërë të vlejë pozicionin e tij si skuadër vendase në këtë gjysmëfinale kthimi. Në një farë mënyre, Bayern nuk ka dashur t’u japë këtë “avantazh” parisienëve duke i bërë të ndihen si në shtëpi edhe pse luhet në Gjermani.
Dhe kështu kanë theksuar me forcë dëshirën për të qëndruar në Infinity edhe në këtë rast. Në lojë është një finale Champions… dhe për këtë arsye vlen vërtet gjithçka.