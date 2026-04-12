Bayern asfalton 0-5 St Pauli: Jamal Musiala shndrit në ditën e rekordit në Bundesliga

Bayern Munich e zgjati serinë e saj pa humbje në të gjitha kompeticionet në 14 ndeshje pas fitores ndaj St. Pauli në Bundesliga të shtunën. Dëmtimi i Lennart Karl ishte tashmë një goditje për Vincent Kompany, dhe para ndeshjes edhe Serge Gnabry u përjashtua për shkak të një shqetësimi në gju.
Jamal Musiala shënoi golin e parë për Bayern në pjesën e parë, përpara se Leon Goretzka dhe Michael Olise të shënonin në një interval të shkurtër pas pushimit. Nicolas Jackson realizoi golin e tij të katërt në Bundesliga dhe Raphael Guerreiro vendosi “qershinë mbi tortë”, ndërsa Bayern vendosi një rekord për numrin më të madh të golave të shënuar në një sezon, me 105 gola.
Ishte një pjesë e parë e hapur dhe emocionuese nga njëra portë në tjetrën, me Bayern që dominoi zotërimin e topit siç pritej dhe krijoi disa raste shumë të mira. Mysafirët kaluan në avantazh herët me Jamal Musiala, i cili shënoi me kokë pasi Konrad Laimer e gjeti me një krosim fantastik. Mesfushori ofensiv i Bayern-it ishte gjithashtu pranë një goli tjetër pas një aksioni të shkëlqyer, por u ndal nga shtylla. St. Pauli vazhdoi të kërkonte golin e barazimit dhe Mathias Pereira Lage ishte shumë pranë realizimit pas një kundërsulmi të bukur, por goditja e tij me të djathtën nga qendra e zonës u bllokua nga Ito.
Në pjesën e dytë, nga një goditje dënimi e ekzekutuar nga Kimmich, topi përfundoi te Leon Goretzka, i cili lëshoi një goditje të fuqishme me të majtën për ta çuar rezultatin në 2-0. Ishte një moment i shkëlqyer për gjermanin, i cili do të largohet nga klubi në fund të sezonit, dhe që siguroi se nuk do të kishte rikthim për St. Pauli. Pak sekonda më vonë, Bayern shënoi sërish, këtë herë me Michael Olise, i cili e çoi topin drejt kufirit të zonës dhe lëshoi një “top” me të majtën në këndin e largët. Bayern vazhdoi të shtynte për golin tjetër dhe ai erdhi nga Nicolas Jackson, me Musiala që dha një pasim fantastik për ta nxjerrë përballë portës.
Kishte ende kohë edhe për një gol tjetër dhe Raphael Guerreiro, i cili gjithashtu do të largohet nga Bayern në fund të sezonit, shënoi për ta bërë fitoren komode. Në sekondat e fundit të ndeshjes, Leon Goretzka mendoi se kishte shënuar golin e gjashtë me kokë, por ai u anulua pas kontrollit me VAR, pasi ishte në pozicion jashtë loje.
Bundesliga Germany
Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen
FC Heidenheim 3-1 Union Berlin
RB Leipzig 1-0 Borussia M’gladbach
Wolfsburg 1-2 Eintracht Frankfurt
St. Pauli 0-5 Bayern Munich