“Bastoni te Barcelona”, në Spanjë janë të sigurt: Inter mbetet pa mbrojtës

Në heshtjen e pauzës së kombëtareve, nga Spanja është ngritur fuqishëm një zë që ka bërë më shumë se thjesht zhurmë: Alessandro Bastoni i ka thënë po Barcelonës, duke hapur në fakt një tratativë të bujshme merkatoje që e detyron Interin të heqë dorë nga një prej titullarëve të tij kryesorë. Një lajm që qarkullonte prej kohësh dhe që, sipas mediave iberike, ka marrë formë pikërisht duke shfrytëzuar këtë ndërprerje: si konfirmim, një artikull i një prej gazetave më autoritare sportive, Marca, që hyn edhe në detajet e një tratative që duket tashmë e përcaktuar. Por mungon një element themelor: drita jeshile e Interit dhe lëvizjet zikaltër për të revolucionarizuar mbrojtjen.
Në pritje për të kuptuar nëse titulli kampion i vitit 2026 do të përfundojë vërtet në duart zikaltër dhe do të ngrihet nga Chivu dhe lojtarët e tij, Interi është futur në vorbullën e zërave të merkatos në prag të verës së ardhshme, duke rihapur mundësinë e shitjes së një “big-u” për të bërë të mundur një seri blerjesh për t’i rikthyer shkëlqimin dhe cilësinë skuadrës, duke e mbajtur në majat.
Alessandro Bastoni, shtyllë e Interit dhe e kombëtares italiane, është emri i nxehtë, që ka përfunduar në krye të listës së lojtarëve që Deco, drejtori sportiv i Barcelonës, dëshiron absolutisht të transferojë. Si konfirmim, edhe shtypi spanjoll ka hyrë në lojë, me gazetën e njohur Marca që jep disa detaje: Bastoni do të kishte dhënë tashmë pëlqimin për transferimin dhe do të ishte përcaktuar edhe çmimi i kartonit (rreth 70 milionë).
Pse Bastoni mund të largohet vërtet nga Interi: revolucioni në mbrojtje
Një lajm që ka shkaktuar jo pak bujë, por që i mungon një element thelbësor: qëndrimi i Interit. Klubi zikaltër nuk komenton zyrtarisht, por historia e fundit e merkatos së tij nuk përjashton shitjen e një prej yjeve. Sepse Bastoni është pa diskutim një i tillë, si për paraqitjet në fushë ashtu edhe për vlerën e kartonit, dhe duke parë interesin konkret të Barcelonës, mund të krijohet një efekt zinxhir, duke marrë parasysh edhe monitorimin që zikaltërit po bëjnë për të gjithë repartin mbrojtës.
Bastoni mund të largohet së bashku me disa shokë skuadre që janë drejt një lamtumire: nga Acerbi dhe De Vrij, të kërkuar prej kohësh nga Inzaghi në Arabinë Saudite, te Sommer dhe Dumfries. Një revolucion pothuajse total që do të shihte Solet të Udinese-s dhe Muharemovic të Sassuolo-s, të dy të vlerësuar rreth 20 milionë, si alternativat kryesore për Bastonin. Por më parë është një titull për t’u fituar, më pas merkato dhe oferta për t’u vlerësuar.