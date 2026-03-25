Bastoni drejt gjigantit të LaLiga spanjolle, Inter s’lëshon pe: Jo më pak se…

Alessandro Bastoni është objektivi kryesor i Barcelonës për merkaton e verës. Drejtori sportiv Deco si edhe trajneri Hansi Flick, e duan me çdo kusht në ekip qendërmbrojtësin italian.
Vetë 26-vjeçari është i hapur për një transferim të tillë, edhe pse kontrata e tij me Inter përfundon në verën e vitit 2028. Megjithatë, nuk do të jetë aspak e lehtë, pasi klubi italian kërkon minimumi 80 milionë euro.
Në krahun tjetër, Barcelona është gati për negociata, lojtar plus para. Katalanasit pritet të ofrojnë 50 milionë euro dhe shërbimet e një qendërmbrojtësi.
Për këtë të fundit nuk është vendosur ende, teksa pritet fjala e trajnerit Flick. Lojtari që nuk do të jetë më në planet e teknikut gjerman, do të përfshihet në tratativat për të arritur te Bastoni.