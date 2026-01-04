Bashkohet ‘Boshti i së Keqes’ kundër arrestimit të Maduro, kërkojnë lirimin e tij menjëherë

Rusia dhe Kina siç pritej edhe dolën me reagim kundër kapjes së Presidentit të Venezuelës, Nicolás Maduro, nga SHBA-të.
Kina tha se ishte “thellësisht e tronditur dhe dënon fuqimisht” përdorimin e forcës kundër një vendi sovran dhe presidentit të tij, teksa kërkoi lirimin e menjëhershëm.
Rusia akuzoi SHBA-në për kryerjen e “një akti agresioni të armatosur”.
Irani, i cili është i bllokuar në mosmarrëveshjen e vet me Trumpin mbi premtimin e tij për ndërhyrje në vendin e tij, i quajti sulmet një “shkelje flagrante të sovranitetit kombëtar të vendit”.
Trump tha se SHBA-të do ta “drejtojnë” Venezuelën “derisa të mund të bëjmë një tranzicion të sigurt, të duhur dhe të drejtë”.
Pas një sulmi në shkallë të gjerë ndaj Venezuelës të shtunën, Maduro dhe gruaja e tij u kapën nga forcat amerikane dhe u larguan nga vendi. Dyshja është akuzuar për akuza për drogë në Nju Jork.