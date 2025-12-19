Bashkimi Europian ndan 90 miliardë euro për Ukrainën

Udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë arritur një marrëveshje për t’i dhënë Ukrainës një kredi prej 90 miliardë eurosh, pasi nuk arritën pajtim për përdorimin e aseteve ruse të ngrira.
Marrëveshja, për të cilën liderët thanë se do t’i plotësojë nevojat ushtarake dhe ekonomike të Ukrainës për dy vitet e ardhshme, u arrit pas më shumë se një dite bisedimesh në një samit në Bruksel, raporton BBC.
“Ne u angazhuam, ne e realizuam,” shkroi në X shefi i BE-së, Antonio Costa, teksa njoftoi marrëveshjen për ofrimin e një kredie të mbështetur nga buxheti i përbashkët i bllokut.
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u kishte bërë thirrje liderëve që të përdorin 200 miliardë euro asete ruse të ngrira, por Belgjika, ku mbahet pjesa dërrmuese e këtyre fondeve, kërkoi garanci për ndarjen e përgjegjësisë, kërkesë që rezultoi e papranueshme për vendet e tjera.