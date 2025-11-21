Bashkëshortja e Alban Hoxha humbi jetën pas lindjes, dënohen me burg dy mjekët

Gjykata ka shpallur fajtorë mjekët Petrit Rexhepi dhe Elona Burba, të cilët akuzohen për vdekjen e Doriana Hakës, bashkëshortes së ish-portierit të Partizanit, Alban Hoxha, e cila humbi jetën në nëntor të vitit 2014, dy javë pas lindjes së fëmijës së saj të parë.
Bëhet me dije se Elona Burba, Reanimatore është dënuar me 1 Vit burg qe konvertohet ne 2 vite sherbim prove dhe pezullim Liçense per nje periudhe 2-vjecar. Ndërsa, Petrit Rexhepi, Kirurg është dënuar me 6 muaj burg qe konvertohet ne 12 muaj sherbim prove.