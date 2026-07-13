Bashkëpunëtorja e drejtësisë në dosjen “Veliaj” kërkon pafajësi: Kam zbatuar urdhrat, s’kam përfituar asgjë

Bashkëpunëtorja e drejtësisë në dosjen “Veliaj”, Adela Kondakçiu ka paraqitur këtë të hënë konkluzionet e mbrojtjes në seancën gjyqësore.
Juristja ka pretenduar për pafajësi duke kundërshtuar kërkesën e SPAK për dënimin e saj dhe më pas pezullimin për shkak të statustit të bashkëpunëtores.
“Nuk kam bërë asgjë, nuk kam pasur pjesëmarrje, kam zbatuar urdhrat dhe nuk kam përfituar asgjë”, tha Kondakçiu.
Prokuroria e Posaçme tha se Kondakçiu i ka qëndruar atyre që ka thënë më herët, megjithatë u shpreh se janë pretendimet e saj. Ndërsa mbrojtja e Kondakçiut tha se roli i saj ka qenë kryesisht teknik dhe jo vendimmarrës, për këtë arsye i kërkoi gjykatës që të mos konsiderojë përgjegjëse klienten e saj për kryerjen e veprës penale të “pastrimit të parave”.
“Ajo nuk ka asgjësuar dokumente, nuk ka fshehur dokumente, nuk ka manipuluar servera, librat e shitjes dhe të blerjes, nuk ka penguar hetimit apo të ketë dhënë deklarime të rreme”, tha avokati mbrojtës në seancë. Në seancën e kësaj të hënë, u bë vetëm mbrojtja e Kondakçiut pasi të tjerët kërkuan kohë të përgatisin mbrojtjen. Seanca e radhës u caktua në 23 korrik, ku do vijojnë konkluzionet përfundimtare avokatët e të pandehurve të tjerë. Dosja e ndarë e Veliajt që pranuan të gjykohen me procedurë të shkurtuar.