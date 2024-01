Basha kur e pyesin për anëtarët e PD: Një pjesë janë larguar, një pjesë kanë vdekur

Deputeti Lulzim Basha i pyetur mbi numrin e rënë në anëtarëve të grupimit që ai drejton. Basha ka deklaruar se sipas zgjedhjeve të 2021, PD-ja ka 60 mijë anëtarë. Ndërkohë që ka shtuar se disa prej tyre janë larguar nga Shqipëria, ndërsa disa të tjerë dhe kanë humbur jetën.

“Nuk e pranoj premisën e pyetjes suaj, në 2021 kanë marrë pjesë 40 mijë anëtarë, në zgjedhjet e korrikut, 18 mijë anëtarë të PD. Bëhet fjalë në votimin për kryetarin e Partisë Demokratike. 18 mijë kanë marrë pjesë, por në zgjedhjet e 2021, 40 mijë kanë marrë pjesë. E keni të gabuar premisën. PD me regjistrin e 2021, me regjistrin e zgjedhjeve të vitit 2021, arriti të konfirmojë afro 60 mijë anëtarë funksionalë. Një pjesë e tyre janë larguar, një pjesë kanë humbur jetën. Numri total i konfirmuar para zgjedhjeve të 25 prillit, është afro 60 mijë. Ta lëmë me kaq. Askush në Partinë Demokratike nuk përjashtohet se mendon ndryshe nga kryetari. Unë nuk e konsideroj butësi dhe as dobësi, por pjekuri politike. Problemi nuk qëndron këtu, por te agjenda politike e Partisë Demokratike. Nuk bëhet fjalë për agjendë dosido,” tha Basha.