Bari, sherr në avion mes tifozëve dhe lojtarëve: fluturimi vonohet, ndërhyn policia

Menaxhim i ri teknik, tensione të vjetra. Atmosferë e keqe te Bari pas humbjes shumë të rëndë në fushën e Empolit. Aventura e trajnerit Vivarini, që mori drejtimin pas shkarkimit të Fabion Caserta, filloi shumë keq. Nëse tashmë në fushë tifozët bardhekuq ishin shprehur ndaj lojtarëve të tyre, gjërat morën një kthesë të keqe edhe gjatë kthimit në shtëpi. Momente tensioni dhe disa përplasje në avion mes skuadrës dhe disa tifozëve.
Tension në avion, sherr mes tifozëve e lojtarëve
Tifozët iu rezervuan një pritje të veçantë lojtarëve, stafit teknik, drejtorit sportiv Magalini dhe zëvendësit të tij Di Cesare, të cilët ishin kërkuar falje publikisht në konferencë shtypi duke iu referuar turpit për një performancë të konsideruar të papranueshme. Disa persona në fluturimin nga aeroporti i Pisës, që duhej t’i rikthente të gjithë në Bari, filluan të duartrokasin ironikisht ndaj grupit bardhekuq.
Çfarë ndodhi në avion
Në disa video të regjistruara nga të pranishmit dëgjohen qartë fjalë si: “60 vjet për një 5-0”, “shkoni në djall”, “mirë”, dhe gjithashtu: “Por lërini të qetë, nuk ia vlen”. Fyerje dhe tallje që natyrisht nuk u pëlqyen nga lojtarët, të cilët nuk bënë sikur nuk ndodhi asgjë. Sipas disa raporteve, një lojtar madje ka vendosur të reagojë me fjalë dhe gjërat përshkallëzuan, siç mund të kuptohet edhe nga videot. Disa grushte të gjithashtu janë shkëmbyer, ndërsa pasagjerët e tjerë përpoqën të qetësonin situatën.
Një turbullencë që e bëri ekuipazhin të kërkonte disa herë një rikthim të shpejtë në qetësi dhe normalitet. Sipas raporteve, u desh ndërhyrja e forcave të rendit, me pasagjerët që së pari u detyruan të zbresin dhe më pas të hipnin përsëri, dhe fluturimi u nis me vonesë. Një situatë e sikletshme, për një kthim në shtëpi shumë të vështirë. Më pas në Bari, skuadra u shoqërua deri te stadiumi San Nicola. Nuk përjashtohen masa ndaj disa anëtarëve të skuadrës.