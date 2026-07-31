Baresi e praskena e episodit më interesant: “Ja pse Berlusconi më dhuroi Topin e Artë”

Franco Baresi rrëfen dhuratën e veçantë të Silvio Berlusconit: një Top të Artë origjinal pas vendit të dytë në vitin 1989. Kujtimi i kapitenit mes Milanit dhe dashurisë së presidentit.
Ekziston një klub ekskluziv, pothuajse i dhimbshëm, i legjendave të futbollit që nuk e kanë fituar kurrë zyrtarisht Topin e Artë. Është grupi i “të mëdhenjve të zhgënjyer”, ku Franco Baresi qëndron krah emrave si Maldini, Buffon, Iniesta dhe Ibrahimovic. Megjithatë, ndryshe nga të tjerët, ish-kapiteni legjendar i Milanit ka vërtet në shtëpi një Top të Artë “origjinal”, falë një gjesti të jashtëzakonshëm të Silvio Berlusconit. Vetë Baresi, në një intervistë për Il Giornale, zbuloi prapaskenën e atij sezoni magjik, kur Milani dominonte futbollin botëror:
“Në edicionin e Topit të Artë të vitit 1989 u rendita i dyti pas Van Bastenit dhe përpara Rijkaardit. Podiumi ishte tërësisht i Milanit. Me atë rast presidenti Berlusconi më dhuroi një version origjinal të Topit të Artë.”