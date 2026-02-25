Barella kërkon penallti në Inter-Bodo: fluturimi i tij i ekzagjeruar bëhet viral

Inter-Bodo Glimt ishte një ndeshje në fund tepër zhgënjyese për zikaltërit, që u eliminuan nga Champions League. Në fillim tensioni prekej me dorë, në fund të fundit ishte një ndeshje “brenda ose jashtë”, ishte kthimi i play-off-eve të Champions, me zikaltërit që donin të përmbysnin 3-1 e pësuar në Norvegji. Skenari ishte ai i parashikuar. Inter sulmonte, Bodo mbrohej kompakt. Në minutat e fundit të pjesës së parë zikaltërit kërkojnë dy penallti. Arbitri nuk jep asnjë. Pak histori, edhe duke parë pamjet, as për të dytën nuk ka. Duke rishikuar videon shihet Barella që “fluturon”. Dhe në rrjetet sociale u bënë shumë ironi për fluturimin e mesfushorit zikaltër.
Inter pretendoi dy penallti në fund të pjesës së parë
Në pjesën e parë luhet në një gjysmëfushe të vetme, madje pothuajse në një zonë të vetme penalltie. Dhe si mund të ishte ndryshe interpretimi i Interit dhe Bodo Glimt. Dimarco është një shigjetë, Pio Esposito dhe Thuram godasin pak. Në minutat e fundit të pjesës së parë skuadra zikaltër, e vendosur fort në krye të Serie A, ankohet për dy episode të dyshimta në zonë. I pari mbyllet shpejt sepse nuk ka prekje me dorë nga një lojtar i Bodo-s, Berg. Topi e prek me sqetull. Në të dytin ka një kontakt me Barellën protagonist, por lojtari norvegjez prek fillimisht topin, prandaj nuk ka penallti.
Occhio cecchino a San Siro #InterBodo pic.twitter.com/dSMEsa58bd
— TaleIsHere (@MyTaleee__) February 24, 2026
Fluturimi i Barella në Inter-Bodo Glimt
Arbitri spanjoll Hernandez nuk konstaton penallti, dhe ka të drejtë edhe për VAR-in që nuk ndërhyn. Barella preket lehtë, por pas prekjes së topit nga kundërshtari, dhe ai fluturim mjaft i theksuar bën që të diskutohet shumë në rrjetet sociale. Nga komente thumbuese te komente ironike, protagonisti është mesfushori sard që akuzohet për simulim.
Një fjalë që së fundmi i është bashkangjitur një tjetër lojtari të Interit, pra Bastoni, i cili shkaktoi një stuhi në Inter-Juventus, dhe madje edhe më pas. Sepse një simulim i tij, i pranuar më pas publikisht, shkaktoi përjashtimin e Kalulu dhe një pafund polemikash, edhe nga ana e botës së arbitrimit.
Occhio cecchino a San Siro #InterBodo pic.twitter.com/dSMEsa58bd
— TaleIsHere (@MyTaleee__) February 24, 2026
Inter-Bodo Glimt 1-2, zikaltërit jashtë në play-off
Inter më pas në pjesën e dytë nuk arriti të godasë dhe përkundrazi pësoi dy gola dhe në fakt doli nga Champions League, i pavlefshëm goli i mbrojtësit Bastoni. Bodo Glimt u imponua 2-1 dhe duke fituar edhe në kthim u kualifikua për në të tetat e finales. Një zhgënjim i madh për zikaltërit, që e kishin nisur Champions me katër fitore dhe që sidomos një vit më parë kishin arritur në finalen e Champions.