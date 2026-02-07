Bardhi: Peleshi të mbledhë të hënën Këshillin e Mandateve për Ballukun

Kreu i Grupit Parlamentar të Partisë Demokratike, Gazment Bardhi, ka reaguar pasi Gjykata Kushtetuese la në fuqi pezullimin nga detyra të zv.kryeministres Belinda Balluku.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bardhi është shprehur se alibitë tashmë kanë rënë dhe sipas tij, kryeministri Rama u rrëzua në pretendimin e tij për të bllokuar drejtësinë.
Po ashtu Bardhi i ka bërë thirrje kryetarit të Kuvendit të njoftojë menjëherë mbledhje urgjente të hënën të Këshillit të Mandateve dhe të përfshijë të enjten në seancën plenare të kërkesës për dhënien e autorizimit për heqjen e imunitetit të Ballukut.
“Alibitë tashmë kanë rënë! Edi Rama u rrëzua në pretendimin e tij për të bllokuar drejtësinë. Njëlloj do të rrëzohet kushdo që pengon drejtësinë.
I bëj thirrje Kryetarit të Kuvendit të njoftojë menjëherë mbledhje urgjente të hënën të Këshillit të Mandateve dhe përfshirjen të enjten në seancë plenare të kërkesës për dhënien e autorizimit për heqjen e imunitetit për ish-Zëvendëskryeministren dhe ish-ministren Belinda Balluku.
Kuvendi nuk mund të mbajë peshën e përgjegjësisë për vonesën e paprecedent të shqyrtimit të kërkesës së Prokurorisë dhe për pengimin e drejtësisë”, shkruan Bardhi.