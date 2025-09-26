Bardhi nxjerr letrën e Dumanit: Balluku është zyrtarisht nën hetim nga SPAK

Kreu i grupit parlamentar të PD-së, Gazment Bardhi ka publikuar një shkresë të firmosur nga kreu i SPAK Altin Dumani se afera e parkut fotovoltaik të digës së Zadejës, ku KESH ka lidhur kontratë me vlerë 8.13 milionë euro, ose 97% të fondit limit të tenderit, është zyrtarisht nën hetim.
Bëhet fjalë për procedimin penal nr. 226/2024, ku Bardhi ka kallëzuar për këtë çështje edhe ministren e Infrastrukturës dhe Energjetikës, Belinda Balluku.
Në postimin e tij në rrjete sociale, Bardhi shkruan se ky është procdimi i radhës për Ballukun pas aferës së tunelit të Llogarasë, shitblerjes së energjisë elektrike nga KESH dhe dy “tigrave” të Vlorës.
Duke iu referuar caktimi të Ballukut nga Rama si drejtuese e fushatës për Tiranën, Bardhi thotë se ajo është një tjetër simbol i korrupsionit të lartë, shpërdorimit të detyrës dhe pasurimit të paligjshëm.
Sipas Bardhit, tashmë i takon prokurorëve të SPAK të dëshmojnë nëse kanë forcën ta thyejnë këtë mburojë dhe të ndëshkojnë aferat korruptive të Belinda Ballukut dhe klanit të saj.
“Impianti fotovoltatik në Digën e Zadejës me vlerë 8 milionë euro është një aferë korruptive për të cilën kam bërë kallëzim penal dhe SPAK ka regjistruar zyrtarisht procedimin penal nr. 226/2024. Ky procedim është i katërti në rradhë që regjistrohet për Belinda Ballukun, krahas procedimeve penale për tunelin e Llogarasë, shitblerjen e energjisë nga KESH sh.a. dhe dy “tigrat” e Vlorës.
Pas Erion Veliajt, tashmë i shkarkuar nga detyra e kryetarit të Bashkisë Tiranë, i arrestuar dhe i pandehur për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të ardhurash, Edi Rama ia ka besuar drejtimin politik të Tiranës një tjetër simboli të korrupsionit të lartë, shpërdorimit të detyrës dhe pasurimit të paligjshëm. Korrupsioni, abuzimi dhe paligjshëmëria janë oferta e vetme e Edi Ramës për qytetarët e Tiranës, njësoj sikur ai vetë kur ishte kryetar bashkie.
Mbajtja e Belinda Ballukut në qeveri, promovimi i njerëzve të saj në pushtet dhe së fundmi emërimi si drejtuese politike e Tiranës, e shoqëruar me kërcënime të drejtpërdrejta të prokurorëve nga grupe kriminale, ka për qëllim të ndërtojë një mburojë pandëshkueshmërie rreth saj. Tashmë i takon prokurorëve të SPAK të dëshmojnë nëse kanë forcën ta thyejnë këtë mburojë dhe të ndëshkojnë aferat korruptive të Belinda Ballukut dhe klanit të saj. Në të kundërt, prokurorët do të duhet të pranojnë se mburoja politike dhe kërcënimet kanë funksionuar, dhe ata janë nënshtruar.” – shkruan Bardhi.