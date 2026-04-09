Kreu i Grupit Parlamentar te PD-së, Gazmend Bardhi akuzoi maxhorancën se e ka përjashtuar opozitën nga procesi i integrimit teksa iu përgjigj deklaratave të bëra më herët në Kuvend nga kolegu socialist, Taulant Balla. Ai theksoi se maxhoranca nuk mund të hedhë akuza se opozita s’i ka votuar ligjet që lidhen me integrimin për sa kohë ata po i mbajnë të fshehta.
Bardhi u shpreh se opozita ende nuk është informuar se cila është lista e nevojshme me ligjet për t’u përafruar me legjislacionin e BE, edhe pse është kërkuar disa herë.
“Për kërkesën që sapo hodhët në votim është në shkelje të rregullores së kuvendit, rregullorja e kuvendit, pika 2 e nenit 98, ju detyron që të propozoni kur nuk ka mirëkuptim një datë që nuk mund të jetë kurrë më vonë se 30 ditë nga data e paraqitjes së mocionit. Se di me matematikën tuaj e llogarisni 30 ditë 5 muaj, sepse kërkesa jonë është e datës 5 nëntor.
Ju vini me propozim që mocioni të zhvillohet në javën e parë apo të dytë të majit, në shkelje të rregullores. Për të vijuar me listën që tundi kolegu, grupi i PD ka kërkuar listën e draftligjeve që ky kuvend duhet të miratojë në kuadër të integrimit. Ka kaluar në 6 muaj, se kush është lista e ligjeve të nevojshme në kuadër të procesit.
E kemi kërkuar më shumë se 10 herë. Dhe vini këtu e tundni një listë ju nuk keni votuar ligjet. Nga ta dimë se kush janë ligjet ku jemi të përjashtuar nga procesi. Na i jepni t’i dimë se kush janë ligjet, ne nuk jemi këtu fasadë e juaj. “, tha Bardhi.