Bardhi akuza nga foltorja: Autoritetet gjermane kanë shqetësim për dosjen e AKSHI-t

Kreu i Grupit Parlamentar të Partia Demokratike e Shqipërisë, Gazment Bardhi, ka mbajtur një fjalim të ashpër nga foltorja e Kuvendit, ku ka akuzuar mazhorancën se po pengon procesin e integrimit evropian të Shqipërisë për të mbrojtur, sipas tij, zyrtarë të lartë të përfshirë në afera korruptive.
Bardhi deklaroi se Shqipërisë i është bërë e qartë nga partnerët ndërkombëtarë se nuk do të ketë përparim në procesin e integrimit nëse Kuvendi shndërrohet në “bunker për zyrtarët e korruptuar”. Ai theksoi se nuk mund të ketë hapa përpara nëse nuk hiqet imuniteti i zv/kryeministres Belinda Balluku.
“Pse e fshihni këtë informacion? E shisni Shqipërinë si sukses se hapen kapitujt, por sukses është mbyllja e kapitujve,” u shpreh Bardhi, duke shtuar se për rastin konkret të Ballukut, mazhoranca ka zgjedhur të “shkelmojë shtetin ligjor” dhe të pengojë integrimin evropian.
Ai krahasoi situatën e Shqipërisë me vendet e rajonit, duke përmendur Mali i Zi dhe Serbia, të cilat sipas tij kanë hapur dhe mbyllur kapituj negociatash, ndërsa Shqipëria, sipas Bardhit, mbetet peng i çështjeve që lidhen me Ballukun dhe kryeministrin Edi Rama.
Në fjalën e tij, Bardhi përmendi edhe deklaratat e kreut të Komisionit për Punët e Jashtme në Parlamentin Evropian, David McAllister, duke pretenduar se rasti Balluku përbën një “test kritik” për luftën kundër korrupsionit në Shqipëri.
Sipas Bardhit, çdo person që ka akses në dosjen përkatëse mund të kuptojë, sipas tij, përfshirjen e Ballukut dhe Ramës në çështje korruptive, ndërsa shtoi se shqetësime janë ngritur edhe nga autoritetet gjermane lidhur me një dosje që përfshin Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI).
Në fund të fjalës së tij, kreu i grupit parlamentar të PD-së akuzoi qeverinë për zvarritje të procesit të integrimit prej 14 vitesh për interesa politike dhe për përdorim të propagandës në vend të reformave reale, duke e cilësuar integrimin evropian si një proces jetik mbarëkombëtar që, sipas tij, po mbahet peng.