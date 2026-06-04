Barcelona vë në radar mbrojtësin e Juventusit, Andrea Cambiaso

E ardhmja e Andrea Cambiasos mund të marrë një drejtim të ri gjatë verës, pasi Barcelona ka shfaqur interes për shërbimet e mbrojtësit italian.

Sipas mediave italiane, klubi katalanas ka nisur të mbledhë informacione për 26-vjeçarin, i cili pëlqehet veçanërisht nga trajneri Hansi Flick për aftësinë e tij për të mbuluar disa pozicione në fushë.

Megjithëse nuk ka ende kontakte zyrtare mes palëve, vëmendja e Barcelonës ndaj lojtarit është konkrete. Cambiaso mbetet pjesë e rëndësishme e Juventusit dhe ka kontratë afatgjatë, por një ofertë e konsiderueshme mund të shtyjë klubin torinez të shqyrtojë shitjen e tij.

Vlera e mbrojtësit në treg raportohet të jetë rreth 50 milionë euro.

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