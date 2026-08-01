Barcelona nuk ndalet, përgatit një ofertë mbi 100 milionë euro për Julian Alvarez

Klubi katalunas, Barcelona nuk e ka ndërmend të ndalet për transferimin e objektivit të tyre kryesor të verës, Julian Alvarez nga Atletico Madridi.
Sipas Catalunya Radio, Barcelona po përgatitet privatisht të rrisë ofertën e saj të refuzuar prej 100 milionë eurosh për sulmuesin e Atletico Madrid, Julian Alvarez, përmes bonuseve.
Atletico Madrid mbetet sfidues kundër shitjes së yllit të tyre te një rival i drejtpërdrejtë për titullin, duke përmendur me vendosmëri klauzolën e tij të lirimit prej 500 milionë eurosh. Disa burime thonë se ata do të preferonin ta shisnin te Arsenali.
Barcelona e sheh Alvarezin si objektivin kryesor të Hansi Flick dhe shpreson që një deklaratë tjetër publike nga sulmuesi ta detyrojë Atleticon të sanksionojë largimin e tij gjatë verës.
Federata Spanjolle e Futbollit hapi një dosje informacioni pasi Atletico Madrid paraqiti një ankesë zyrtare duke akuzuar Barcelonën për kryerjen e negociatave të paautorizuara për transferime.
Barcelona mbetet e qetë në lidhje me pretendimet ligjore, duke pritur me padurim kthimin e reprezentuesit argjentinas nga pushimet verore më 10 gusht për të detyruar përparimin në treg.