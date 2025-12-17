Barcelona, një vit përjashtim nga Champions: neni 4 kyç për “çështjen Negreira”

“Çështja Negreira”, e cila e ka rikthyer Barcelonën në qendër të vëmendjes pas dëshmisë së presidentit Joan Laporta në gjykatë, mund të ketë pasoja të rëndësishme për garat e UEFA-s. Ish-numri dy i Komitetit Teknik të Arbitrave në Spanjë kishte marrë pagesa nga klubi katalanas, një histori që ka shtyrë Real Madridin të kërkojë qartësi dhe drejtësi, duke shënuar një rikthim te rendi në futbollin spanjoll pas vitesh favoritizmash të supozuara për klubet e mëdha.
Edhe pse flitet për një ndërhyrje të mundshme të FIFA-s, sipas asaj që raporton e përditshmja spanjolle AS, kompetenca kryesore mbetet e UEFA-s, pasi episodi lidhet me një garë nën juridiksionin europian. Pikërisht neni 4 i rregullores disiplinore të UEFA-s përcakton se është organi kontinental ai që duhet të sanksionojë çdo klub që cenon integritetin sportiv të garës.
Në veçanti, rregullorja parashikon që nëse, duke vlerësuar të gjitha informacionet në dispozicion, UEFA beson se një skuadër ka qenë e përfshirë drejtpërdrejt ose tërthorazi në aktivitete që synojnë manipulimin e rezultatit të një ndeshjeje në nivel kombëtar ose ndërkombëtar, klubi mund të shpallet i papërshtatshëm për të marrë pjesë në garat e UEFA-s për një sezon.
Çështja Negreira: UEFA gati të sanksionojë Barcelonën
Vendimi i UEFA-s mund të bazohet në vendime të gjykatave sportive ose civile, por nuk është i detyruar prej tyre dhe mund të vendosë të mos aplikojë sanksione nëse vlerëson se masat e mëparshme kanë pasur tashmë efekt përjashtues nga garat europiane. Pavarësisht se presidenti i UEFA-s, Aleksander Čeferin, e ka cilësuar këtë rast si një nga skandalet më të rënda të futbollit, organi europian ka preferuar të presë përfundimet e proceseve gjyqësore përpara se të marrë masa konkrete.
Organizata botërore ndërhyn kryesisht kur një federatë kombëtare përfshihet në trukime ose aktivitete të tjera mashtruese. Në rastin konkret, FIFA po ndjek zhvillimet, por ia lë UEFA-s përgjegjësinë për çdo sanksion të mundshëm. Sipas rregullores, Barcelona teorikisht mund të përjashtohet nga një kompeticion europian për një vit edhe pa një vendim përfundimtar gjyqësor, edhe pse ky skenar duket pak i mundshëm.
Real Madrid mban një marrëdhënie shumë të mirë me FIFA-n, por në këtë kontekst maksimumi që organi ndërkombëtar mund të bëjë është ushtrimi i presionit politik për të mbështetur drejtësinë sportive, pa zëvendësuar autoritetin kontinental. Çështja mbetet e hapur dhe nën vëzhgim të vazhdueshëm, me UEFA-n gati të ndërhyjë në varësi të zhvillimeve të ardhshme dhe provave gjyqësore.