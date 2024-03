Barcelona ka vendosur për trajnerin e ardhshëm: është një rikthim i bujshëm

Sipas Cadena SUR, Barcelona dhe drejtori i saj sportiv Deco kanë vendosur për trajnerin e ardhshëm, pasi Xavi shpalli lamtumirën e tij në fund të sezonit. Zgjedhja e klubit katalanas ka rënë mbi një ish të madh, tani ende nën kontratë me një klub të madh: Luis Enrique.

BARCELONA KA ZGJEDHUR LUIS ENRIQUE

Barcelona është një nga klubet më të lakmuara nga trajnerët për sezonin e ardhshëm. Xavi e bëri të qartë lamtumirën e tij në fund të këtij sezoni dhe ëndërra e shumë trajnerëve është pankina katalanase. Ka pasur shumë emra të lidhur me pankinën blaugrana (De Zerbi, Flick, Conte), por duket se drejtori sportiv Deco ka vendosur se te cili do të fokusohet. Sipas Cadena SUR, njeriu i përzgjedhur është Luis Enrique.

Për trajnerin spanjoll do të ishte një rikthim në Katalonjë, ku ai luajti (midis 1996 dhe 2004) dhe bëri trajnerin (midis 204 dhe 2017), duke fituar gjithashtu tripletës në sezonin e tij të parë.

LUIS ENRIQUE E PSG

Megjithatë, Luis Enrique është nën kontratë me PSG-në dhe në fakt varet shumë nga planet e francezëve nëse trajneri do të mund të rikthehet te Barcelona apo jo. Parisi do të ketë një moment rithemelimi sezonin e ardhshëm, me lamtumirën e sigurt të Mbappe. E ai gjithashtu mund të vendosë të ndryshojë udhëheqjen teknike, ndoshta duke thirrur një tjetër trajner të lirë si Zinedine Zidane. Nëse PSG jep dritën jeshile, Luis Enrique dhe Barcelona mund të ribashkohen.