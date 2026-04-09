Barcelona, furi kundër arbitrave: nga Inter te Atletico, episodet e ankimimit në UEFA

Barcelona është e tërbuar për episodet arbitrale në humbjen në “Camp Nou” kundër Atletico Madrid. Më shumë sesa për përjashtimin e mbrojtësit Cubarsi, klubi nuk e ka kapërdirë mos-thirrjen nga VAR të arbitrit Kovacs pas prekjes me dorë të Pubill në rrëmujën e krijuar nga rivënia nga fundorja e portierit Musso.
Siç raporton As, klubi priste penallti plus kartonin e dytë të verdhë për mbrojtësin Colchoneros, i cili kështu do të ishte përjashtuar, duke rikthyer barazinë numerike. Për këtë arsye, Barça po vlerëson mundësinë për të paraqitur një ankesë formale në UEFA për arbitrimin e rumunit, i ndihmuar nga gjermani Dingert në VAR.
Pakënaqësia blaugrana vjen prej kohësh. E përditshmja spanjolle madje thekson se, që kur Joan Laporta u rikthye në presidencën e klubit dhe sfidoi hapur Ceferin dhe sistemin e UEFA-s me projektin Superligë, episodet arbitrale të pafavorshme janë shtuar njëri pas tjetrit.
Dosja e Barcelonës përfshin edhe një tjetër episod që lidhet me të njëjtin Kovacs, konkretisht përjashtimin e Araujo në çerekfinalet e vitit 2024 kundër PSG-së. Por edhe përballjet e fundit me Interin mbeten në mendjen e klubit katalanas: rikthehemi deri në sezonin 2022/23 me prekjen me dorë të Dumfries që bllokoi goditjen e Ansu Fati në fitoren 1-0 të zikaltërve në fazën e grupeve në “San Siro”, ndërsa në të njëjtën ndeshje iu anulua një gol mesfushorit Pedri për një tjetër devijim me dorë, pikërisht nga Fati. Në atë rast arbitër ishte slloveni Vincic.
Nga zemërimi i teknikut Xavi te ai i Flick, i përjashtuar në Milano sezonin e kaluar nga Marciniak në një ndeshje ku gjithçka shkoi keq për spanjollët, edhe në aspektin e vendimeve arbitrale, thekson As. Në humbjen 4-3 ndaj Inter, penalltia për faullin e Cubarsi ndaj Lautaro, faulli i mundshëm për penallti i Mkhitaryan ndaj Yamal që nuk u rishikua në VAR, shtyrjet e Acerbi ndaj Pedri dhe më pas momenti më i diskutuar: kontakti mes Dumfries dhe Gerard Martin para krosit për golin e barazimit të Acerbi, që e çoi ndeshjen në shtesë.