Barcelona fshin nga historia Dani Alves: vendim drastik i klubit, e konsideron ‘përdhunues’

Pasi Dani Alves u dënua përfundimisht me burg për përdhunim, Barcelona është distancuar në mënyrë drastike nga legjenda e dikurshme e klubit. Tani, në fakt, mbrojtësi brazilian është fshirë nga historia blaugrana. Lojtari me më shumë trofe është dënuar nga një gjykatë spanjolle me katër vjet e gjysmë burg për përdhunimin e një vajze në ambjentet e një diskoteke në Barcelonë.

Vendimi erdhi pas disa muajsh hetime në të cilat ish-mbrojtësi brazilian i Barcelonës, Manchester United dhe Juventus mbeti në burg. Tani Barcelona ka vendosur të marrë masat e duhura në mënyrë që kjo çështje të mos ketë pasoja në imazhin e klubit.

Sepse deri vonë Dani Alves në fakt llogaritej si legjendë nga klubi Balugrana, me të cilin fitoi tre Champions League dhe trofe të tjerë të ndryshëm, duke qenë pjesë e Barcelonës yjore të Guardiolës. Tani, megjithatë, emri i Dani Alves nuk mund të gjendet më në listën e nderit të Barcelonës. Klubi katalanas në fakt ka vendosur të fshijë emrin e tij nga legjendat. E të mendosh që braziliani pranoi të paguhej 1 euro për të ndihmuar klubin katalanas në momentin e krizës.