Barcelona, Flick qante në pankinë edhe pse fitoi: çfarë ndodhi me sulmuesin Raphinha

Barcelona vazhdon marshimin e saj triumfal në La Liga me një fitore bindëse kundër Alaves. Pavarësisht një 3-1 shumë të mirë, atmosfera në pankinë nuk ishte aspak e qetë. Hansi Flick, trajneri blaugrana, u duk dukshëm i prekur në fund të ndeshjes, ndërsa Raphinha u përpoq ta qetësonte. Çfarë po ndodh vërtet prapa skenave të klubit katalanas?
Flick në vështirësi pavarësisht fitores
Në fushë, rezultatet flasin vetë: Barcelona siguron fitoren e katërt radhazi dhe, të paktën përkohësisht, ngjitet në krye të renditjes së La Liga. Megjithatë, shprehjet e Hansi Flick japin arsye për të menduar. Trajneri gjerman, i njohur për perfeksionin e tij taktik, u filmua në pankinë duke reflektuar i menduar, pothuajse i dëshpëruar për atë që kishte ndodhur në fushë. Ndoshta nuk mjafton të fitosh për të qenë i kënaqur, të paktën jo për të.
Raphinha luan rolin e paqebërësit
Ai që vizitoi trajnerin, i ulur vetëm nën pankinë, ishte Raphinha, lojtari brazilian që mori përsipër ta ngushëllonte Flick pas përfundimit të ndeshjes. Sipas vetë Flick, dialogu ka pasur tone konstruktive: “Më tha se do të përmirësohemi. Do të jemi shumë më të mirë në ndeshjet e ardhshme”, ka deklaruar trajneri për mediat e pranishme.
Hansi Flick: “After the end of the match, Raphinha was telling me the same thing I said last time: We will improve. We will be much better in the upcoming matches”.
@DAZN_ES pic.twitter.com/vjJaZJdV3e
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025
Barcelona vazhdon të fitojë, por me dyshime
Atmosfera nuk është nga më të mirat, madje as gjatë fitoreve. Skuadra blaugrana, pavarësisht rezultatit të favorshëm, duket se nuk ka luajtur në maksimumin e potencialit të saj, të paktën sipas standardeve të trajnerit kërkues gjerman. Flick është një që nuk kënaqet lehtë, gjithmonë në kërkim të perfeksionit absolut. Në këtë kontekst, figura e një lideri si Raphinha mund të jetë thelbësore për të mbajtur të bashkuar dhomën e zhveshjes dhe për të garantuar atë besim që në fushë përkthehet në rezultate.