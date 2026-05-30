Barcelona-Atletico, “sherr” në rrjetet sociale për Alvarez: Colchoneros ofrojnë për Yamal 4 bileta për një koncert

Barcelona një hap larg Julian Alvarez? Aspak, të paktën duke gjykuar nga përgjigjja thumbuese dhe, le të themi, ironike që Atletico Madrid i ka drejtuar blaugranave. Cila? Ja ku është: “JA KU JEMI! Kemi dërguar një faks te Barcelona me ofertën tonë për transferimin e Yamal: 4 bileta për koncertin e Bad Bunny nesër, një abonim vjetor te ABC dhe një qese me fara luledielli. Presim me padurim përgjigjen për të përgatitur njoftimin.”
Ka mbaruar këtu? Aspak, sepse Colchoneros vënë në shënjestër edhe Pedrin: “JA KU JEMI! Për këtë ofertë të dytë patëm një problem: biletat për koncertin e nesërm kanë mbaruar. Prandaj përmirësojmë propozimin e mëparshëm me 6 bileta për koncertin e së dielës.”
Dhe më pas: “JA KU JEMI! Dhe për të plotësuar treshen, na është rritur mendja dhe po e teprojmë: lojtari vjen në huazim për një sezon dhe në këmbim japim Tom Ford dhe Smith pa opsion blerjeje. Ofertë e parezistueshme.”
“Dhe mbani mend: na u deshën vetëm pesë minuta për të krijuar këto postime false. Jetojmë në një epokë ku realiteti mund të shtrembërohet. Mos besoni gjithçka që shihni, sidomos kur ka të bëjë me Barçën.”
Deri te sulmi i fundit, shumë i fortë: “Jo, Atletico Madrid nuk do të bënte kurrë diçka të tillë. Megjithatë, në muajt e fundit po vuajmë një fushatë ngacmimesh dhe sulmesh kundër njërit prej lojtarëve tanë. Filtra të interesuar, ‘fake news’, mungesë e vazhdueshme respekti, versioni culé i makinës së baltës që shpik histori, telefonata para përballjeve direkte… Por sigurisht, neve nuk do të na shkonte kurrë ndërmend të kishim në listë-pagesë zëvendëspresidentin e arbitrave apo të përdornim favore politike për të regjistruar lojtarë. RESPEKT dhe VLERA.”
“Dhe në fund, duam të shfrytëzojmë rastin për të mohuar kategorikisht se kemi bërë një ofertë për drejtorin sportiv të FC Barcelona që t’i bashkohet ekipit tonë të vëzhguesve në tregun brazilian.”
— Atlético de Madrid (@atletienglish) May 29, 2026