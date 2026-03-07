Barcelona, 2.5 miliardë borxhe: deficiti i frikshëm e detyron për shitje të bujshme

FC Barcelona, një nga gjigantët e futbollit europian, ndodhet përballë një situate financiare jashtëzakonisht kritike. Me një borxh që ka arritur rekordin botëror prej 2.5 miliardë eurosh, klubi është në një pozicion më shumë se delikat. Megjithatë, prania e një skuadre të re dhe premtuese mund të përfaqësojë një rrugëdalje, sidomos duke marrë parasysh vlerën në rritje të lojtarëve si Lamine Yamal dhe talenteve të tjera në zhvillim. Por sa mund ta lehtësojnë vërtet këto premtime të reja malin e borxheve të grumbulluara? Dhe mbi të gjitha, a do të ketë nevojë për sakrificën e tyre në verë?Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Borxhe të paprecedenta
Sipas një analize të detajuar të publikuar nga El País, situata ekonomike e Barcelonës është e krahasueshme me “një monedhë të hedhur në ajër”. Niveli i borxhit të klubit është më i larti i regjistruar ndonjëherë në botën e futbollit dhe ka arritur shifrën astronomike prej 2.5 miliardë eurosh. Pavarësisht përpjekjeve të Joan Laporta, i cili mori presidencën me synimin për të përmirësuar financat e klubit, kriza vazhdon të ekzistojë.
Kur Laporta mori drejtimin e klubit në vitin 2021, shifrat ishin tashmë alarmante: borxhi total ishte rreth 1.35 miliardë euro. Me kalimin e viteve një pjesë e presionit është lehtësuar, por situata e përgjithshme nuk është përmirësuar shumë. Në fakt, “Barcelonës sot i mbetet një borxh total prej 1.45 miliardë eurosh, 100 milionë më shumë se në vitin 2021”.
Për më tepër, projekti i stadiumit të ri Camp Nou e ka rritur edhe më shumë këtë shifër, duke e çuar angazhimin financiar të klubit në nivele të vështira për t’u përballuar nga çdo klub tjetër futbolli.
Investimi te të rinjtë
Megjithatë një rreze shprese vjen nga brezi i ri i futbollistëve që veshin fanellën blaugrana. Sipas El País, ndër talentet më premtues janë Joan García, Pau Cubarsí, Pedri dhe fenomeni Lamine Yamal. Ky i fundit pritet të dominojë në të ardhmen dhe është vetëm 18 vjeç.
Strategjia për të valorizuar lojtarët e rinj nuk është vetëm një lëvizje e dëshpëruar, por pothuajse një zgjedhje e detyrueshme. Me rregullat e fair play financiar që vazhdojnë të ushtrojnë presion mbi menaxhimin e Laportës dhe me pamundësinë për të bërë blerje të mëdha në merkato, akademia e klubit është bërë një burim thelbësor. Jaume Guardiola, i dyti në listën e Víctor Font (kundërshtari i Laportës në zgjedhjet presidenciale), theksoi rëndësinë e kësaj strategjie: “Kemi një skuadër të re që, për shkak të pamundësisë për të bërë blerje, na ka detyruar të shikojmë brenda klubit.”
Vlera e skuadrës në rritje
Barcelona gjithsesi vazhdon të ketë një vlerë tregu në rritje për skuadrën. Sipas Transfermarkt, vlera totale e ekipit është 1.1 miliardë euro, një rritje prej 38% krahasuar me vitin 2021. Kjo tregon se investimi te të rinjtë mund të shpërblehet, të paktën për sa i përket vlerës dhe potencialit të ardhshëm.
Për më tepër, klubi katalanas ka arritur sukses edhe në fushën e merchandising, duke kaluar rivalët e Real Madrid për të ardhurat nga fanellat dhe produktet zyrtare. Në vitin 2025 pritet që Barça të dominojë tregun me 277 milionë euro të ardhura, 46 milionë më shumë se rivalët historikë.
Megjithatë dilema mbetet: a do ta shpëtojnë diamantet e skuadrës vetëm anën sportive apo do të përdoren edhe për të shpëtuar financat? Në Spanjë ka nga ata që sigurojnë se në verë klubi katalanas do të detyrohet të shesë disa nga talentet e tij. Dhe klubet e pasura të Premier League tashmë po fërkojnë duart…