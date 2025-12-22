Barça vazhdon të fluturojë me Raphinha e Yamal, Real tani zbret -4: tris i Atletico

Java e 17-të e La Liga konfirmon kryesimin e Barcelonës, që gjen fitoren e tetë radhazi pas asaj humbjeje në “Clasico”. Flick dhe të tijtë janë të pandalshëm dhe mposhtin 2-0 Villarreal, pavarësisht disa rreziqeve në mbrojtje: Raphinha hap serinë nga pika e bardhë në minutën e 10’, Yamal mbyll llogaritë në të 53’. Barça mbetet gjithmonë +4 ndaj Real Madrid dhe Atletico fluturon në vendin e tretë: Simeone regjistron poker fitoresh, 3-0 ndaj Gironës (e treta nga fundi).
GIRONA–ATLETICO MADRID 0-3
Atletico merr fitoren e dytë radhazi në La Liga falë një 3-0 të pastër në Montilivi ndaj Gironës. Skuadra e Simeones kalon në avantazh që në minutën e 13-të me kryeveprën e Kokes: kapiteni godet nga distancë shumë e largët duke e dërguar topin nën trekëndësh, një goditje që i sjell golin e 50-të me fanellën e “colchoneros”. Në minutën e 28-të, megjithatë, vjen një goditje për Cholon: duke ndjekur një top, ish-lojtari i Juventusit Nico Gonzalez dëmtohet për një problem muskulor dhe në vend të tij hyn Gallagher. Në fatkeqësi, Atletico gjen autorin e golit të 2-0, sepse pikërisht i sapofuturi merr topin nga Julian Alvarez dhe përfundon drejt portës, duke mposhtur Gazzanigën edhe falë devijimit të Vitor Reis që e çorienton portierin e Gironës.
Në pjesën e dytë, Koke i shkon pranë dopietës me një goditje nga jashtë zone që kalon ngjitur me shtyllën e djathtë të Gazzanigës. Në minutën e 73-të, është Oblak që shpëton ndaj Morenos, i cili ballë për ballë me portierin godet drejt sllovenit. Në fund hyn Raspadori dhe ndërrimi rezulton i goditur, sepse ish-lojtari i Napolit është bashkëprotagonist në aksionin e fundit të ndeshjes: një shkëmbim i shpejtë me Griezmann që sjell francezin të firmosë 3-0 përfundimtare në minutën e 92-të me një diagonale të saktë me të majtën.
Sot, një nga përrallat më të bukura të viteve të fundit të futbollit spanjoll, Girona, do të ishte e rënë nga kategoria: një regres i pabesueshëm po të mendosh se më pak se një vit më parë katalanasit luanin në Champions League. Pikërisht atë kompeticion që Simeone përpiqet ta blindojë me këtë fitore.
VILLARREAL–BARCELONA 0-2
Barcelona është një ciklon i pandalshëm: Villarreal mposhtet dhe humbet 2-0, ndërsa blaugranat mbeten +4 ndaj Real Madridit. Minutat e para janë të ndërlikuara për Barcelonën, që rrezikon në dy raste: Pépé dhe Ayoze Perez i shkojnë pranë golit, vendimtar Koundé. Kthesa vjen në minutën e 10-të, kur Santi Comesaña bën faull ndaj Raphinhës dhe shkakton penallti, të cilën braziliani e shndërron në gol për 1-0. Reagimi i Villarreal është i fuqishëm, edhe për shkak të mbrojtjes zakonisht të brishtë të Barçës: Buchanan i shkon dy herë pranë barazimit, raste edhe për Pépé.
“Submarino Amarillo” shpërdoron shumë dhe i anulohet një gol i mundshëm për pozicion jashtë loje, ndërsa Barcelona është vdekjeprurëse në fazën sulmuese. Raphinha godet shtyllën, Ferran Torres i shkon pranë 2-0 dhe Yamal shkakton një përjashtim: ndërhyrje e rëndë e ish-lojtarit të Juventus, Renato Veiga, Villarreal mbetet me dhjetë lojtarë nga minuta e 39-të.
Fillimi i pjesës së dytë është me një drejtim të vetëm, me një Barcelonë që dominon dhe kërkon ta mbyllë ndeshjen. Luiz Junior shpëton ndaj Fermin Lopez, pastaj shfaqet Lamine Yamal: gol i madh dhe 2-0 në minutën e 53-të. Nga ky moment e tutje, edhe falë ndërrimeve dhe hyrjes së Lewandowski që e bën sulmin më të parashikueshëm, Barcelona administron lojën. Blaugranat marrin ende rreziqe në mbrojtje dhe Joan Garcia i shpëton: pritje e dyfishtë e jashtëzakonshme ndaj Mikautadzes, ruhet avantazhi i dyfishtë.
Në fund Villarreal hidhet përpara dhe rrezikon edhe golin e tretë nga Rashford, por Sergi Cardona shpëton mbi vijë. Megjithatë fiton Barcelona, që ka shifra të frikshme: 46 pikë dhe 15 fitore në 18 ndeshje të La Ligës, 51 gola të shënuar dhe +4 ndaj Real Madrid. Ndërpritet seria pozitive e Villarrealit, që rrëshqet në vendin e katërt me 35 pikë: e kalon Atletico, por “Submarino Amarillo” ka luajtur dy ndeshje më pak se tre ekipet e para.