Barça kthehet në Camp Nou, festa prishet nga tifozët e Eintracht: thyejnë tribunat

Barcelona mposht 3-1 Eintracht Frankfurt, por ndeshja e parë në Champions e shënuar nga rikthimi i katalanasve në Camp Nou të rinovuar u prish nga sjellja e tifozëve gjermanë. Rreth 2500 prej tyre qëndronin në pjesën e sipërme të stadiumit të blaugranave. Ishin shumë më pak se 30.000 që pushtuan stadiumin në Europa League në sezonin 2021-22, por sjellja e tyre ka qenë po aq e dënueshme dhe antisportive. Në rrjetet sociale qarkullojnë pamjet e përpjekjes për të thyer gardhin plastik që ishte ndërtuar rreth tyre me synimin për të pushtuar unazat e poshtme të stadiumit të zëna nga tifozët vendas.
Në një zonë ku qartësisht mund të kishte edhe gra dhe fëmijë, tifozët e Eintracht kanë hedhur fishekzjarre, gota birre dhe lëngje të çdo lloji… mes thirrjeve ofenduese pikërisht kundër klubit blaugrana. Disa tifozë të Barcelonës madje u detyruan të braktisnin sektorin e tyre sepse disa mbështetës të Eintracht madje kishin çarë gardhin nga njëra anë, duke vënë në rrezik sigurinë e tyre. Një situatë e papranueshme edhe duke marrë parasysh kontekstin europian në të cilin luhej ndeshja.
Ja passava a l’antic Camp Nou, i avui ha tornat a passar. Bengales i llençament d’objectes cap als aficionats locals. No pot ser que ens passi això a casa nostra.
Si us plau, s’han de prendre mesures i encapsular a l’afició rival perque això no passi més.pic.twitter.com/XfCuKiED1n
— Joan Carles Calbet (@jccalbet) December 9, 2025
Flakadanë kundër tifozëve spanjollë
Por nuk është e gjitha. Në disa momente të ndeshjes disa tifozë gjermanë madje kishin ndezur disa fishekzjarre për t’i hedhur pikërisht drejt sektorit të Barcelonës. Fatmirësisht forcat e rendit dhe sigurimi brenda stadiumit funksionuan duke kufizuar disi dëmet. 2.300 tifozët me bileta të rregullta ose të autorizuar – pra numri i përcaktuar nga rregulloret e UEFA-s në bazë të kapacitetit aktual të Camp Nou – kanë zënë zonën e caktuar nga klubi në nivelin e sipërm të tribunës së dytë. 1.000 që udhëtonin pa biletë u lanë jashtë.
Në disa video të publikuara në rrjetet sociale duken madje disa tifozë të Eintracht që ishin futur në unazën e parë të stadiumit mes tifozëve të Barçës dhe u tradhtuan kur festuan golin e skuadrës së tyre në pjesën e parë, dhe u larguan nga ato vende nga sigurimi i klubit. Me pak fjalë, një mbrëmje jo fort e lumtur për të inauguruar Camp Nou edhe në Champions pas ta keni bërë këtë tashmë në kampionat, por të paktën rezultati i blaugranave ishte pozitiv me tre pikë të tjera që kanë shumë vlerë për renditjen.