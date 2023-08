“Barbie” bën histori me 1 miliard dollarë në arkë

Barbie” ka fituar një vlerë befasuese prej 1.03 miliardë dollarësh në arkat globale, sipas vlerësimeve zyrtare të Warner Bros. Kjo e bën Gerwig regjisoren e parë solo femër me një film miliarda dollarësh.

“Unë kam qenë në këtë lojë për 30 vjet dhe fenomeni Barbie dhe Barbenheimer është sa i paprecedentë aq edhe i paparashikueshëm,” tha Paul Dergarabedian, analist i lartë i medias në Comscore. Sipas Dergarabedian, vetëm rreth 50 filma në histori, të parregulluar për inflacionin, kanë arritur shifrën e miliardë dollarëve.

Ai shtoi se fushata e marketingut të filmit ishte aludimi i parë që “Barbie” do të ishte një goditje në arkë. “Fushata e marketingut për “Barbie” vuri në lëvizje një zinxhir ngjarjesh që çuan në shtimin e fjalës “Barbenheimer” për shkak të datës së përbashkët të publikimit me “Oppenheimer” dhe atëherë ne të gjithë dinim diçka shumë të veçantë dhe unike që do të krijonte një rezultat shumë më të madh se sa pritej për filmin jo vetëm për fundjavën e hapjes, por për shfaqjen e tij globale në kinema.”

“Barbie” u shpërnda nga Warner Bros., e cila është në pronësi të kompanisë mëmë të CNN, Warner Bros. Discovery. Suksesi i tij global u nxit nga shitjet e arkave në disa prej tregjeve më të mëdha të filmit në botë, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Meksikën dhe Australinë. Filmi ka qenë publikimi nr. 1 në këto tregje çdo fundjavë që nga publikimi, sipas faqes Box Office Mojo.