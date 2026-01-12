Banoret protestë për përmbytjet para bashkisë Dimal

Banorët e përmbytur të fshatrave Çiflik, Arrëz, Banaj dhe Sheq protestuan sot para Bashkisë Dimal, për shkak të përmbytjeve dhe dëmeve që kanë shkaktuar ato në bujqësi dhe të mbjella.

Ata pretendojnë se bashkia Dimal i përmbyti, duke bllokuar kanalin kullues.

Ata pretendojnë se edhe punimet e kryera nga bashkia Dimal për ndërtimin e Urës së Re nga firma “Salillari” dhe shkatërrimi i argjinaturës i ka përmbytur në këto vitet e fundit.

Sipas banorëve, ata janë përmbytur 3 herë, disa edhe 4 herë brenda 1 muaji dhe dëmet e shkaktuara janë kolosale.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top