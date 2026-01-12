Banoret protestë për përmbytjet para bashkisë Dimal

Banorët e përmbytur të fshatrave Çiflik, Arrëz, Banaj dhe Sheq protestuan sot para Bashkisë Dimal, për shkak të përmbytjeve dhe dëmeve që kanë shkaktuar ato në bujqësi dhe të mbjella.
Ata pretendojnë se bashkia Dimal i përmbyti, duke bllokuar kanalin kullues.
Ata pretendojnë se edhe punimet e kryera nga bashkia Dimal për ndërtimin e Urës së Re nga firma “Salillari” dhe shkatërrimi i argjinaturës i ka përmbytur në këto vitet e fundit.
Sipas banorëve, ata janë përmbytur 3 herë, disa edhe 4 herë brenda 1 muaji dhe dëmet e shkaktuara janë kolosale.