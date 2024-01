Banorët e Thumës kanë dalë sërish në protestë këtë të diel lidhur me ndërtimin e autostradës Thumanë-Kashar. Ata kanë pretendimin se ndërtimi i kësaj rruge nuk ka një dalje për banorët e Krujës.

Ata kanë kërkuar në mënyrë zyrtare të bëhet me dije projekti i kësaj rruge, i cili nuk bëhet publik. Sipas tyre mijëra njerëz të Krujës do të izolohen dhe shumë biznese do të falimentojnë pasi iu bllokohet dalja.